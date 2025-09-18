Στην τελική ευθεία η αναγνώριση της “Πιπεριάς Αλμωπίας” και του “Πράσου Δωροθέας”

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής με τον ερευνητή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ. Ιωάννη Γανόπουλο, για την πρόοδο του έργου GrEaTest-Veggies που αφορά την ανάδειξη και καταχώρηση των τοπικών ποικιλιών Πιπεριάς Αλμωπίας και Πράσου Δωροθέας.

Το έργο, που ολοκληρώνεται το 2026, αναμένεται να προσφέρει επίσημη αναγνώριση στις δύο ποικιλίες, ενισχύοντας την προστασία, αξιοποίηση και εμπορική προώθηση της αγροτικής παραγωγής της Πέλλας.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κου Ιορδάνη Τζαμτζή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με ερευνητή τον Ερευνητή του του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Ιωάννη Γανόπουλου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GrEaTest-Veggies, που έχει αναθέσει η ΠΕ Πέλλας στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποιώντας την πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, με αντικείμενο την ανάδειξη, αξιολόγηση και γενετική βελτίωση των τοπικών ποικιλιών πιπεριά Αλμωπίας-Πέλλας και πράσο Δωροθέας.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των έως τώρα φάσεων του έργου, οι οποίες περιλάμβαναν φαινοτυπική και μοριακή ανάλυση, χαρτογράφηση της ενδοποικιλιακής παραλλακτικότητας και επιλογή γενοτύπων με τα καλύτερα χαρακτηριστικά. Συζητήθηκαν, επίσης, τα επόμενα βήματα, με κυριότερο την ολοκλήρωση ενός επιπλέον έτους γενετικού καθαρισμού και σταθεροποίησης του υλικού στον αγρό, που θα διασφαλίσει την ομοιομορφία και διακριτότητα των νέων επιλεγμένων γενοτύπων.

Τελικός στόχος είναι η σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου εγγραφής των δύο ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών συμβάλλοντας έτσι στην προστασία, αξιοποίηση και εμπορική ενίσχυση του τοπικού φυτικού κεφαλαίου της Πέλλας.

Όπως τονίστηκε, με την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2026, θα παραδοθούν όλα τα προβλεπόμενα παραδοτέα, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης σχετικού τεχνικού άρθρου στο περιοδικό Αγρότυπος (τεύχος Αυγούστου 2025), το οποίο παρουσιάζει τις πρώτες επιστημονικά τεκμηριωμένες αποδείξεις για τη μοναδικότητα της Πιπεριάς Αλμωπίας και του Πράσου Δωροθέας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Τζαμτζής μετά τη συνάντηση δήλωσε «Η Π.Ε. Πέλλας ανέθεσε στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ την έρευνα και την σύνταξη φακέλου για την διάσωση και ανάδειξη των αυθεντικών τοπικών ποικιλιών της πιπεριάς Αλμωπίας Πέλλας και του πράσου Δωροθέας. Ξεκινώντας τις διαδικασίες πριν από 4 περίπου χρόνια, όπως είχαμε υποσχεθεί, στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα και να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία προσφέροντας στον καταναλωτή πιστοποιημένα, υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα και φυσικά τη δυνατότητα στους αγρότες μας για ένα υψηλότερο εισόδημα».