Σύκο: Βελτιωμένες οι αποδόσεις, «πονοκέφαλος» η υποβαθμισμένη κατά τόπους ποιότητα
Στο στάδιο της ολοκλήρωσης της συλλογής των ξερών σύκων βρίσκονται οι κυριότερες περιοχές παραγωγής, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η συγκομιδή του νωπού και ιδιαίτερα του μαύρου σύκου. Η συγκομιδή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Σε γενικές γραμμές, η φετινή χρονιά εμφανίζει καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με την περσινή, όμως η ποιότητα παρουσιάζει προβλήματα λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ένα ποσοστό υποβάθμισης.
Aύξηση του όγκου, αλλά με προβλήματα στον Ταξιάρχη Ευβοίας
Στην περιοχή του Ταξιάρχη Ευβοίας, ο πρόεδρος του τοπικού Συνεταιρισμού Συκοπαραγωγών, Δημήτρης Στολίδης, επισημαίνει ότι περίπου το 30% της παραγωγής εμφανίζει υποβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά λόγω των καιρικών φαινομένων. Ωστόσο, η συνολική ποσότητα αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, έναντι 220 τόνων της περσινής περιόδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο συνεταιρισμός στοχεύει στη διάθεση προϊόντος υψηλής ποιότητας, ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στην αγορά. Οι τιμές για την extra κατηγορία κυμαίνονται στα 4,50 ευρώ το κιλό, ενώ για την κατηγορία Α στα 4,20 ευρώ περίπου και για την κατηγορία Β στα 3,60 ευρώ. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος των εργατικών αναμένεται να μειώσει τα τελικά εισοδήματα των παραγωγών».
Mείωση παραγωγής άνω του 40% στην Κύμη
Στον αντίποδα, αρνητική εικόνα παρουσιάζει η περιοχή της Κύμης, όπου, σύμφωνα με τον παραγωγό Κώστα Βογιατζή, οι αποδόσεις είναι μειωμένες πάνω από 40%. «Η αιτία εντοπίζεται στις αντίξοες καιρικές συνθήκες από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και τη συγκομιδή», λέει ο ίδιος. Παρ’ όλα αυτά, η καλύτερη διαχείριση του προϊόντος επιτρέπει στους παραγωγούς να πετυχαίνουν υψηλότερα εισοδήματα, με τις τιμές να φτάνουν ακόμη και τα 10 ευρώ το κιλό.
Aυξημένες οι τιμές στα νωπά της Νοτιοανατολικής Αττικής
Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής ολοκληρώθηκε η συγκομιδή των Βασιλικών σύκων, ενώ συνεχίζεται και εκείνη του Μαύρου Μαρκόπουλου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος Κολιοβασίλης, παραγωγός και πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μαρκόπουλου, η χρονιά είναι θετική και οι τιμές αυτή την περίοδο είναι αυξημένες κατά περίπου 1 ευρώ/κιλό σε σχέση με τον Αύγουστο. Έτσι, τα Βασιλικά πωλούνται γύρω στα 4 ευρώ/κιλό και τα Μαύρα στα 3-3,5 ευρώ/κιλό.
Ωστόσο, το υψηλό κόστος συλλογής, που αγγίζει τα 60 ευρώ την ημέρα, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές του Αυγούστου, έφερε τους παραγωγούς σε οριακό σημείο. Ο κ. Κολιοβασίλης τονίζει ότι το προϊόν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και χρειάζεται γρήγορη διακίνηση, καθώς «η διάρκεια συντήρησης για εξαγωγές δεν ξεπερνά τις 2-3 ημέρες, ενώ για την εγχώρια αγορά περιορίζεται μόλις στις 1-2 ημέρες».
|
Άριστη η χρονιά για τους Πελοποννήσιους παραγωγούς
Με θετικούς ρυθμούς εξελίσσεται η χρονιά για τους παραγωγούς σύκων τόσο στη Μεσσηνία όσο και στους όμορους νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία χρονιά με καλή παραγωγή, αλλά και καλές τιμές. Ο διευθυντής της ΣΥΚΙΚΗ, Γιώργος Αγγελόπουλος, επισημαίνει ότι «είμαστε περίπου στα μέσα της συγκομιδής και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από την περασμένη χρονιά, αφού έχουμε περισσότερες ποσότητες και ακόμα καλύτερη ποιότητα. Αυτό μάς δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας». Σε ό,τι αφορά την παραγωγική και εξαγωγική διαδικασία, ο ίδιος τονίζει ότι «έχουν ξεκινήσει, με τις πρώτες αγορές μας να είναι ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Κεντρική Ευρώπη. Δουλεύουμε παράλληλα όλες αυτές τις χώρες, έχοντας σύμμαχο την εξαιρετική ποιότητα του προϊόντος».
Ως προς τη διαμόρφωση των τιμών επισημαίνει ότι «έχουν δοθεί ήδη οι προκαταβολές στους παραγωγούς μας, που στην καλύτερη ποιότητα φθάνουν τα 4,50 ευρώ, ενώ στην υποδεέστερη ποιότητα παραγωγής φθάνουν τα 2,10 ευρώ. Πρέπει, όμως, να αναφέρω ότι η τελική τιμή θα πάει πολύ παραπάνω. Για να γίνει αυτό κατανοητό, πρέπει να θυμίσω ότι την περασμένη χρονιά δώσαμε προκαταβολή 3,3 ευρώ και η τελική τιμή έφθασε τα 4,60 ευρώ. Φέτος, ξεκινάμε με προκαταβολή τα 4,50 και δηλώνουμε ότι θα πάμε πολύ παραπάνω. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα βιολογικά, αυτήν τη στιγμή είναι 1 ευρώ παραπάνω».
Για το ίδιο θέμα, ο Γιώργος Γκούμας, εκπρόσωπος της εταιρείας Agrexpo, σημειώνει ότι «έχουμε ξεκινήσει τη συγκομιδή από τις 10 Αυγούστου, τη συσκευασία από τις 15 Αυγούστου και πριν από λίγες μέρες αρχίσαμε τις εξαγωγές στις ΗΠΑ, με μεγαλύτερες ποσότητες και καλύτερη ποιότητα από την περασμένη καταστροφική χρονιά. Αυτήν τη στιγμή, με τα στοιχεία που υπάρχουν, η άνοδος είναι της τάξης του 60%». Και διευκρινίζει: «Φυσικά, αυτή η άνοδος δεν ήταν στις προβλέψεις, που μιλούσαν για άνοδο 100%, αλλά δυστυχώς οι θερμοκρασίες που επικράτησαν τον Ιούλιο έκαναν ζημιά. Η μεγαλύτερη ζημιά έγινε στη Λακωνία. Γενικά, η ποιότητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα».
Τέλος, ο Γιώργος Γκούμας αναφέρει ότι «ένα από τα μεγάλα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η έλλειψη προσωπικού στα διαλογητήρια. Μετά το έλλειμμα εργατών γης, τώρα καταγράφουμε έλλειμμα και σε γυναίκες εργάτριες στα διαλογητήρια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην παραγωγή. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο ενόψει της επόμενης μέρας».