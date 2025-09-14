Σύκο: Βελτιωμένες οι αποδόσεις, «πονοκέφαλος» η υποβαθμισμένη κατά τόπους ποιότητα

Άριστη η χρονιά για τους Πελοποννήσιους παραγωγούς Με θετικούς ρυθμούς εξελίσσεται η χρονιά για τους παραγωγούς σύκων τόσο στη Μεσσηνία όσο και στους όμορους νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία χρονιά με καλή παραγωγή, αλλά και καλές τιμές. Ο διευθυντής της ΣΥΚΙΚΗ, Γιώργος Αγγελόπουλος, επισημαίνει ότι «είμαστε περίπου στα μέσα της συγκομιδής και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από την περασμένη χρονιά, αφού έχουμε περισσότερες ποσότητες και ακόμα καλύτερη ποιότητα. Αυτό μάς δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας». Σε ό,τι αφορά την παραγωγική και εξαγωγική διαδικασία, ο ίδιος τονίζει ότι «έχουν ξεκινήσει, με τις πρώτες αγορές μας να είναι ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Κεντρική Ευρώπη. Δουλεύουμε παράλληλα όλες αυτές τις χώρες, έχοντας σύμμαχο την εξαιρετική ποιότητα του προϊόντος». Ως προς τη διαμόρφωση των τιμών επισημαίνει ότι «έχουν δοθεί ήδη οι προκαταβολές στους παραγωγούς μας, που στην καλύτερη ποιότητα φθάνουν τα 4,50 ευρώ, ενώ στην υποδεέστερη ποιότητα παραγωγής φθάνουν τα 2,10 ευρώ. Πρέπει, όμως, να αναφέρω ότι η τελική τιμή θα πάει πολύ παραπάνω. Για να γίνει αυτό κατανοητό, πρέπει να θυμίσω ότι την περασμένη χρονιά δώσαμε προκαταβολή 3,3 ευρώ και η τελική τιμή έφθασε τα 4,60 ευρώ. Φέτος, ξεκινάμε με προκαταβολή τα 4,50 και δηλώνουμε ότι θα πάμε πολύ παραπάνω. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα βιολογικά, αυτήν τη στιγμή είναι 1 ευρώ παραπάνω». Για το ίδιο θέμα, ο Γιώργος Γκούμας, εκπρόσωπος της εταιρείας Agrexpo, σημειώνει ότι «έχουμε ξεκινήσει τη συγκομιδή από τις 10 Αυγούστου, τη συσκευασία από τις 15 Αυγούστου και πριν από λίγες μέρες αρχίσαμε τις εξαγωγές στις ΗΠΑ, με μεγαλύτερες ποσότητες και καλύτερη ποιότητα από την περασμένη καταστροφική χρονιά. Αυτήν τη στιγμή, με τα στοιχεία που υπάρχουν, η άνοδος είναι της τάξης του 60%». Και διευκρινίζει: «Φυσικά, αυτή η άνοδος δεν ήταν στις προβλέψεις, που μιλούσαν για άνοδο 100%, αλλά δυστυχώς οι θερμοκρασίες που επικράτησαν τον Ιούλιο έκαναν ζημιά. Η μεγαλύτερη ζημιά έγινε στη Λακωνία. Γενικά, η ποιότητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα». Τέλος, ο Γιώργος Γκούμας αναφέρει ότι «ένα από τα μεγάλα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η έλλειψη προσωπικού στα διαλογητήρια. Μετά το έλλειμμα εργατών γης, τώρα καταγράφουμε έλλειμμα και σε γυναίκες εργάτριες στα διαλογητήρια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην παραγωγή. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο ενόψει της επόμενης μέρας».