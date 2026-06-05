ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον του ευρωπαίου εισαγγελέα τα 13 μέλη του κυκλώματος για τις παράνομες επιδοτήσεις – Δήλωναν ακόμη και εκτάσεις του Δημοσίου

Το κατώφλι του ευρωπαίου εισαγγελέα περνούν σήμερα τα 13 μέλη του νέου κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας, που λυμαίνονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι από τους συλληφθέντες, μάλιστα, είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

H μεταγωγή τους στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκίνησε λίγο μετά τις 8:30 το πρωί. Χθες είχαν μεταφερθεί από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και κρατούνταν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Η οργάνωση δρούσε έχοντας ως έδρα την Κοζάνη και το Αγρίνιο, ωστόσο είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε διάφορες περιοχές της Βορείου Ελλάδας και κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας, με τα κέρδη από τις παράνομες επιδοτήσεις και την κρατική ενίσχυση να ξεπερνούν τα 2.700.000 ευρώ.

Ο τρόπος δράσης τους ήταν ανάλογος με τα κυκλώματα της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Δήλωναν δηλαδή εκτάσεις τις οποίες δεν κατείχαν και εμφάνιζαν στην ουσία ακίνητα τα οποία ήταν φαντάσματα ακόμη και από νεκρούς, προκειμένου να παίρνουν την κοινοτική ενίσχυση, ενώ δεν δίστασαν να επιστρατεύσουν ακόμη και εκτάσεις που ανήκαν στον Δημόσιο, όπως εκτάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, των Δήμων Κοζάνης και Βέροιας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των υπουργείου Οικονομικών.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών του ελληνικού FBI, δύο από τους κατηγορουμένους εμφανίζονταν ως εκμισθωτές κάποιων από τα ακίνητα τα οποία δεν κατείχαν – δηλαδή τα νοίκιαζαν σε άτομα συγγενικά τους, ενώ ούτε οι ίδιοι τα κατείχαν, αλλά εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές – ενώ έξι από αυτούς δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς για λογαριασμό των φερόμενων ως εγκεφάλων της οργάνωσης, στον οποίο μάλιστα έδιναν και λόγο και στη συνέχεια έδιναν το ποσό της κρατικής ενίσχυσης, το οποίο έπαιρναν κυρίως λειτουργώντας μέσα από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, τα οποία και αυτά είχαν ενεργό ρόλο στο κύκλωμα.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και διερευνάται η εμπλοκή και άλλων προσώπων σε αυτή την εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία ή ενδεχομένως και άλλων οργανώσεων που κυρίως έβαζαν στο μάτι τις κοινοτικές επιχορηγήσεις μέσα από εκτάσεις που δεν κατείχαν.

Πηγή: ertnews.gr