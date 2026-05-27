ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

Σωρεία βαρύτατων κατηγοριών αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα 22 μέλη του κυκλώματος από την Κρήτη που έχουν συλληφθεί για την επί σειρά ετών εξαπάτηση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης και καταβολής ενισχύσεων για την κοινοτική αγροτική πολιτική, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων οι οποίοι οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στα γραφεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που αφορά δράση εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των συμφερόντων της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη δίωξη, οι κατηγορίες που αποδίδονται κατά περίπτωση περιλαμβάνουν:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με αντικείμενο την τέλεση πολλαπλών πράξεων απάτης

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη με επιχορηγήσεις, από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του Δημοσίου, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια σε απάτη

Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης διαδικασίας απαγγελίας κατηγοριών, οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον ανακριτή. Κατά πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Νέα δικογραφία για επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα

Την ίδια ώρα, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως ακόμη μία υπόθεση παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται 317 κατηγορούμενοι, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις. Η υπόθεση αφορά φερόμενη δράση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, με τη ζημία για τον οργανισμό να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν το εύρος της δράσης των εμπλεκομένων και πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των υποθέσεων.

