Παράταση ΟΠΕΚΕΠΕ έως 29/10 για τις δηλώσεις De Minimis – Ξεκινούν οι πληρωμές για όσους υπέβαλαν έως 26 Οκτωβρίου

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους των ενισχύσεων De Minimis ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή της απαιτούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης έως και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στις 23:59.

Η παράταση αφορά όσους δεν υπέβαλαν την Υπεύθυνη Δήλωση έως την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, όπως προβλέπεται από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:



• ΚΥΑ 208989/2025 (ΦΕΚ 4202/1-08-2025), που αφορά την ενίσχυση για ζωοτροφές, και



• ΚΥΑ 208982/2025 (ΦΕΚ 4203/1-08-2025), που αφορά την ενίσχυση λόγω φερτών υλικών από την κακοκαιρία “Daniel”, όπως αυτές ισχύουν μετά τις σχετικές τροποποιήσεις.

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/#/login, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ενίσχυσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr, οι πληρωμές για τους δικαιούχους που υπέβαλαν την Υπεύθυνη Δήλωση έως την Κυριακή 26 Οκτωβρίου προχωρούν κανονικά και τα ποσά θα είναι διαθέσιμα άμεσα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι εντολές πληρωμής έχουν ήδη αποσταλεί προς την τράπεζα, γεγονός που σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα δουν τις πιστώσεις στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ώρες.