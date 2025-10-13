Έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Φόβοι για νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές

Έφοδο στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τη Δευτέρα (13/10), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ypaithros.gr.

Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι η επίσκεψη της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε καθυστερημένα, καθώς κανονικά θα έπρεπε πρώτα να πραγματοποιηθεί η έφοδος της υπηρεσίας και στη συνέχεια να ακολουθήσει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφεραν στο ypaithros.gr ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αύριο, υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων προς τους δικαιούχους.

Το ypaithros.gr παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέλθει με αναλυτικότερο ρεπορτάζ