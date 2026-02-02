SmartFarm: Δωρεάν πιλοτική εκπαίδευση για τις ψηφιακές αποφάσεις για το αγρόκτημα του μέλλοντος

Μια νέα ευκαιρία εκπαίδευσης για αγρότες, γεωπόνους και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα ανοίγει μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα SmartFarm, το οποίο προσφέρει δωρεάν, πλήρως διαδικτυακή και πρακτική κατάρτιση στη λήψη αποφάσεων με βάση δεδομένα (data-driven decision-making) στη γεωργία. Η πιλοτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2026 και αποτελεί μέρος του έργου Finnish Future Farm, το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών JAMK και το Επαγγελματικό Κολλέγιο POKE, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενων φορέων.

Εκπαίδευση μέσα από «ψηφιακό δίδυμο» πραγματικού αγροκτήματος

Καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η χρήση ενός ψηφιακού διδύμου (digital twin) πραγματικού αγροκτήματος. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε ένα ρεαλιστικό, προσομοιωμένο περιβάλλον, όπου μπορούν να αναλύουν δεδομένα παραγωγής, να αξιολογούν διαφορετικά σενάρια διαχείρισης και να δοκιμάζουν στρατηγικές αποφάσεων χωρίς ρίσκο.

Η προσέγγιση, αυτή, επιτρέπει τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, ενισχύοντας την κατανόηση εργαλείων ψηφιακής γεωργίας, συστημάτων παρακολούθησης και πλατφορμών ανάλυσης δεδομένων που, πλέον, αποτελούν βασικά εργαλεία της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής.

Πρακτικές δεξιότητες για βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία

Το SmartFarm pilot στοχεύει στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων με πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με:

• τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης καλλιεργειών και πόρων,

• τη μείωση κόστους παραγωγής μέσω καλύτερων αποφάσεων,

• την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας,

• την υποστήριξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας και τη διάχυση της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές.

Ανοιχτή συμμετοχή και δωρεάν πρόσβαση

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, διευκολύνοντας την πρόσβαση επαγγελματιών από διαφορετικές χώρες και περιοχές. Το πιλοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότες, σπουδαστές αγροτικών ειδικοτήτων, συμβούλους, ερευνητές και όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση δεδομένων για τη λήψη αγροτικών αποφάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφούν μέσω της επίσημης σελίδας του έργου Finnish Future Farm.