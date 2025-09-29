Oper8: Νέα ηλεκτρονική εκπαιδευτική ενότητα στη μάχη κατά των ζιζανίων στο χωράφι

Τη στιγμή που τα ζιζάνια παραμένουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή η τεχνολογία και η εκπαίδευση μετατρέπονται σε συμμάχους των αγροτών και των γεωπόνων. Πιο συγκεκριμένα, μία νέα ηλεκτρονική εκπαιδευτική ενότητα έρχεται να προσφέρει πρακτικές γνώσεις και καινοτόμα εργαλεία σε αγρότες, γεωπόνους και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ενότητα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου Oper8, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις Όλγα Κριεζή (υπεύθυνη έργου) και Πέννυ Ζαφειράκη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο έχει αναλάβει τον συντονισμό του έργου και τη ανάπτυξη του ψηφιακού αποθετηρίου Oper8 Inventory», η ενότητα περιλαμβάνει:

Ανάλυση των τύπων ζιζανίων και στρατηγικές ελέγχου προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε καλλιέργειας.

Εκτενή παρουσίαση πρακτικών: φυσικών, χημικών, βιολογικών-αγροοικολογικών και ψηφιακών μεθόδων.

Παραδείγματα εφαρμογών από αμπελώνες, κηπευτικά και αροτραίες καλλιέργειες.

Σύνδεση πρακτικών λύσεων με την αγροτική πολιτική και τους στόχους βιωσιμότητας της ΕΕ».

Οι μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

Κατανοούν γιατί ο έλεγχος ζιζανίων είναι κρίσιμος για τη βιώσιμη γεωργία

Αναγνωρίζουν τα βασικά είδη ζιζανίων και τις καλλιέργειες που πλήττουν

Εφαρμόζουν στρατηγικές ελέγχου με βάση σύγχρονες τεχνικές

Εμπνέονται από παραδείγματα τεχνικών λύσεων σε διαφορετικά αγροτικά συστήματα

Συνδέουν τη θεωρία με τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας Oper8

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν επιτυχώς την εκπαίδευση λαμβάνουν Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης από το έργο , ενισχύοντας το επαγγελματικό τους προφίλ.

Η ενότητα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά και προσβάσιμη από υπολογιστή ή κινητή συσκευή. Δείτε περισσότερα εδώ