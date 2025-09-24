ΟΚΑΑ: Παρουσίαση προγραμμάτων Healthy Habits by OKAA και Blue Healthy Habits

Ο οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ Α.Ε) σε συνεργασία με το Open Farm, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, εγκαινίασαν τη νέα σχολική χρονιά με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που ενώνουν τη διατροφή με τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το Healthy Habits by OKAA, το πρόγραμμα που ήδη έχει αγκαλιάσει περισσότερους από 3.000 μαθητές και το οποίο θα συνεχιστεί με ανανεωμένες δράσεις και τη φετινή χρονιά. Επίσης, παρουσιάστηκε το Blue Healthy Habits (spin-off του Healthy Habits), το νέο καινοτόμο πρόγραμμα που ταξιδεύει τα παιδιά στον κόσμο της βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν μία πρωτοβουλία του ΟΚΑΑ σε συνεργασία με την Open Farm. Με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων είναι προσανατολισμένα στη διατροφική εκπαίδευση και στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών που προστατεύουν παράλληλα και το περιβάλλον.

Το βιωματικό παιχνίδι, οι μυστικές αποστολές, οι μελισσούλες «ρομπότ» και η επαφή με τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ψάρια γίνονται εκπαιδευτικά εργαλεία για μαθητές σχολείων που συμμετέχουν στα προγράμματα που πραγματοποιούνται στον ΟΚΑΑ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια, σε γευσιγνωσίες, σε ξεναγήσεις στον ΟΚΑΑ και την Αγορά του Καταναλωτή.

Όπως ανέφερε κατά την ομιλία του ο Επικεφαλής και Συνιδρυτής της Open Farm, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, «Τα σεμινάρια, οι εκπαιδεύσεις και τα εργαστήρια σε παιδιά βρίσκονται στον πυρήνα τον δράσεων μας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη διατροφή, το περιβάλλον αλλά και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης».

Με τη σειρά του ο Απόστολος Αποστολάκος, Διευθύνων Σύμβουλος στον ΟΚΑΑ τόνισε ότι «αφορμή των προγραμμάτων αποτελούν τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας σε νεαρές ηλικίες, με την παιδική παχυσαρκία να είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο και μία σύγχρονη απειλή. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να αφήσουν το αποτύπωμά τους και να “προκαλέσουν” ειδικούς και στελέχη των υπουργείων να ασχοληθούν με το ζήτημα».

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα που κυκλοφορεί στα περίπτερα την Παρασκευή 26/9.