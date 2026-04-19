Ως «μάννα» περιμένουν τις ενισχύσεις de minimis οι παραγωγοί μηδικής

Ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου και λίγες ημέρες πριν από τη συγκομιδή της μηδικής για το πρώτο χέρι, ο οδικός χάρτης της παραγωγής της δείχνει να είναι θολός, λόγω και της γενικότερης κατάστασης, που επικρατεί στον αγροτικό χώρο. Η καλλιέργεια του φυτού αυτού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αιγοπροβατοτροφία, η οποία, εξαιτίας των προβλημάτων από τις ζωονόσους, βρίσκεται και αυτή σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, και ιδιαίτερα οι βροχοπτώσεις, δυσκολεύουν τον προγραμματισμό της κοπής της μηδικής και αυξάνουν την παρουσία ζιζανίων στις καλλιέργειες, γεγονός που πρακτικά σημαίνει και υποβάθμιση της ποιότητας του σανού. Για να μετριάσουν τις οικονομικές τους απώλειες και να ξεκινήσουν με λιγότερα βάρη, οι παραγωγοί αναμένουν την υλοποίηση των εξαγγελιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος, μέσω ενισχύσεων de minimis.

Όπως μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Παναγιώτου, παραγωγός μηδικής από τη Λάρισα, ο καιρός έχει καθυστερήσει την καλλιέργεια και εκτιμά ότι στις αρχές του επόμενου μήνα θα ξεκινήσει η κοπή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Υποστηρίζει ότι «οι βροχοπτώσεις έχουν αυξήσει την παρουσία των ζιζανίων στις καλλιέργειες, γεγονός που υποβαθμίζει σε έναν βαθμό την ποιότητα, με αποτέλεσμα η τιμή του προϊόντος να ξεκινά σε χαμηλά επίπεδα». Δηλώνει ακόμη ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν μεγάλα αποθέματα σανού στους αποθηκευτικούς χώρους και ότι οι τιμές της μηδικής κυμαίνονται από 18 έως 22 λεπτά/κιλό, ανάλογα με την ποιότητα.

Εστιάζοντας στην καλλιέργεια της μηδικής για την τρέχουσα περίοδο, υποστήριξε ότι οι εκτάσεις θα είναι μειωμένες, «διότι οι παραγωγοί στρέφονται και σε άλλες καλλιέργειες που δεν σχετίζονται με τη ζωική παραγωγή, ώστε να έχουν και εναλλακτικές πηγές εισοδήματος».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί και, για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει άμεσα να στηρίξει τους παραγωγούς, καλύπτοντας την απώλεια εισοδήματος από την προηγούμενη χρονιά, η οποία προέκυψε από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στη διαχείριση των ζωονόσων.

Καρδίτσα: Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα

Για όψιμες κοπές μηδικής στην περιοχή της Καρδίτσας κάνει λόγο ο Αποστόλης Εκίζογλου, παραγωγός, επισημαίνοντας ότι οι βροχοπτώσεις είναι αυτές που δημιουργούν τα βασικά προβλήματα. Παράλληλα, αναφέρεται και στην παρουσία εντόμων, τα οποία προκαλούν σοβαρές ζημιές στα φυτά, οδηγώντας σε ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, λόγω της συνεργασίας του με τους κτηνοτρόφους της περιοχής, δηλώνει ότι «ένα σημαντικό ποσοστό των πελατών του έχει χάσει τα ζώα του και προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις για τη διάθεση της παραγωγής, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της μηδικής το διέθετε απευθείας από το χωράφι».

Αναφέρει ακόμη την αύξηση του κόστους παραγωγής σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, τονίζοντας ότι, αν δεν καταφέρει να πουλήσει την παραγωγή του στην επιθυμητή τιμή, θα αποθηκεύσει το μεγαλύτερο μέρος της, προκειμένου να τη διαθέσει τον χειμώνα.

Κοζάνη: Εκτός αποζημιώσεων ο νομός

Προβληματισμένος για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εμφανίζεται ο Νίκος Θάνος, παραγωγός μηδικής από την Κοζάνη. Υποστηρίζει ότι η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης δεν εντάσσεται στις ευεργετικές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη των παραγωγών μηδικής, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας.

«Τα προβλήματα των ζωονόσων, που προέκυψαν την περσινή χρονιά, είχαν αρνητικές επιπτώσεις και στη δική μας παραγωγή. Γιατί εμείς να μείνουμε απ’ έξω;» αναφέρει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πικρία του.

Απογοητευμένος εμφανίζεται και σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστους παραγωγής, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το εισόδημά του. Υποστηρίζει ότι αναγκαστικά θα πρέπει να αυξήσει την τιμή της μηδικής σε σχέση με τα επίπεδα της περσινής περιόδου και εκτιμά ότι φέτος «η τιμή στο χωράφι, για μπάλα σανού 300 κιλών, θα διαμορφωθεί περίπου στα 30 λεπτά το κιλό».