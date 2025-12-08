Παγκόσμια αγορά αγγουριών: Σταθερότητα στην παραγωγή, μεταβολές στις εκτάσεις και εποχικές διακυμάνσεις

Από σταθερότητα στην παραγωγή, αυξομειώσεις στις εκτάσεις καλλιέργειας και εποχικές μεταβολές χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με το GLOBAL MARKET OVERVIEW (Επισκόπηση της Παγκόσμιας Αγοράς), του ιστότοπου FreshPlaza, η παγκόσμια αγορά αγγουριών. Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, τη δομή της αγοράς και τα παραγωγικά χαρακτηριστικά της.

Σε ορισμένες χώρες, η παραγωγή παραμένει σταθερή, ενώ οι τιμές δέχονται πίεση λόγω υπερπροσφοράς ή αλλαγών στη ζήτηση. Σε άλλες, η καλλιεργούμενη έκταση μεταβάλλεται συνεχώς, είτε λόγω επιλογών των παραγωγών να στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες είτε λόγω φυσικών παραγόντων όπως η ξηρασία ή οι βροχοπτώσεις. Παράλληλα, οι εποχικές μεταβολές δημιουργούν διακυμάνσεις στην ποιότητα και στην ποσότητα των αγγουριών που διατίθενται στην αγορά.

Ιταλία

Η παραγωγή αγγουριών παραμένει σταθερή, με τις θερμοκηπιακές τιμές να φτάνουν τα 0,65 ευρώ/κιλό, σημειώνοντας πτώση 13,3% σε εβδομαδιαία βάση και 21,2% σε ετήσια. Η ζήτηση παραμένει, επίσης, σταθερή, καθώς οι παραγωγοί στρέφονται σε premium και mini snack ποικιλίες. Στη Σικελία, η σεζόν συνεχίζεται μέχρι τον Ιούνιο και η παραγωγή προβλέπεται στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Σημαντική τάση είναι η διαφοροποίηση προς προϊόντα υψηλής ποιότητας και νέα είδη mini αγγουριών. Στις χονδρεμπορικές αγορές, όπως σε Νάπολη, Τορίνο και Βερόνα, οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 0,70 και 1,30 ευρώ/κιλό ανάλογα με την κατηγορία και την προέλευση.

Σύμφωνα με στοιχεία του YouGov (διεθνής εταιρεία έρευνας αγοράς και ανάλυσης δεδομένων), τα αγγούρια παραμένουν βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά αγοράζουν αγγούρια τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με δύο χρόνια πριν, ενώ η ποσότητα ανά αγορά παραμένει σταθερή.

Ολλανδία

Η σεζόν για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ολοκληρώθηκε στα μέσα Νοεμβρίου, με υψηλή παραγωγή λόγω καλών καιρικών συνθηκών της άνοιξης. Οι τιμές ήταν γενικά λογικές, με μικρές αυξομειώσεις τον Αύγουστο και κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, οι εξαγωγές προς τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 6% και προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 17% σε σύγκριση με το 2024. Κάποιοι καλλιεργητές, που αντιμετώπισαν προβλήματα στην παραγωγή ντομάτας λόγω ιών, στράφηκαν στην καλλιέργεια αγγουριών, συμπεριλαμβανομένων mini και midi ποικιλιών. Η έκταση καλλιέργειας προβλέπεται να φτάσει τα 640 εκτάρια το 2025, από 630 εκτάρια το 2024.

Γαλλία

Η σεζόν φτάνει στο τέλος της, με τη ζήτηση να καταγράφεται χαμηλή λόγω ψυχρού καιρού. Η παραγωγή για το 2025 εκτιμάται σε 187.400 τόνους, αυξημένη κατά 22.000 τόνους σε σχέση με το 2024, με έκταση μεγαλύτερη κατά 4% και υψηλότερες αποδόσεις λόγω καλού καιρού. Οι τιμές ήταν υψηλές τον Ιούλιο, ενώ τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 6% σε σύγκριση με πέρυσι, παραμένοντας ωστόσο 11% πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2020-2024.

Γερμανία

Η αγορά –σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Fresh Plaza– κατακλύζεται από ισπανικά αγγούρια, με ολλανδικές και βελγικές προμήθειες συμπληρωματικά. Οι τιμές τείνουν να μειώνονται, ενώ η κατηγορία των mini αγγουριών προέρχεται κυρίως από Ισπανία, Ολλανδία και Ελλάδα. Η παραγωγή εγχώριων βιολογικών αγγουριών είναι σταθερή, χωρίς σημαντικές απώλειες από ασθένειες ή θερμικά κύματα.

Ισπανία

Η έκταση καλλιέργειας αυξήθηκε 2%-3% και η παραγωγή αρχικής σεζόν ήταν υψηλή λόγω θερμών θερμοκρασιών. Η όψιμη ολλανδική εξαγωγική καμπάνια κράτησε τις τιμές χαμηλότερα από τις αναμενόμενες. Προβλέπεται σταθεροποίηση των όγκων, καθώς οι θερμοκρασίες γίνονται πιο ήπιες.

Βόρεια Αμερική

Στον Καναδά, η επαρχία Οντάριο παρουσίασε μειωμένες αποδόσεις στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες λόγω θερμικού στρες και αυξημένης πίεσης από ασθένειες, με πτώση περίπου 10%. Παρ’ όλα αυτά, η ζήτηση για θερμοκηπιακά αγγούρια παρέμεινε σταθερή. Τα «Long English» αγγούρια αυξήθηκαν κατά 13%, ενώ τα επονομαζόμενα «cocktail» αγγούρια 25%, λόγω αυξημένης ζήτησης για σνακ προϊόντα και υγιεινή διατροφή. Στο Μεξικό, η υπαίθρια παραγωγή είναι σταθερή και οι μεγάλες διαστάσεις αγγουριών αποφέρουν υψηλές τιμές έως 16,35 ευρώ.

Μαρόκο

Η σεζόν ξεκίνησε τον Οκτώβριο με μεγάλα γαλλικού τύπου αγγούρια, ενώ τα μικρά ολλανδικού τύπου, που είναι πιο δημοφιλή στην Ευρώπη, αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου. Η έκταση καλλιέργειας παρέμεινε σταθερή χάρη σε συμβόλαια με σταθερές τιμές. Οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 13,95 ευρώ ανά κουτί των 30 τεμαχίων.