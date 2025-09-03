«Παγώνει» η εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας

«Φρένο» στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην Πάλαιρο, στα Ακαρνανικά Όρη, βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητώντας την επανεξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τη διατήρηση αρπακτικών πτηνών, με κυρίαρχο το όρνιο. Το σχεδιαζόμενο έργο αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου εγκατάστασης 15 αιολικών στην περιοχή.

Ήδη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακαλέσει την υπαγωγή του αιολικού πάρκου σε «πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις», ένα είδος υπεύθυνης δήλωσης που χρησιμοποιείται για μικρότερα έργα. Το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, της Ενεργειακής Κοινότητας Ζέφυρος, περιλαμβάνει μόνο μία ανεμογεννήτρια, η οποία ωστόσο επετράπη να τοποθετηθεί μέσα σε δημόσια δασική έκταση σε περιοχή Natura, που προστατεύεται λόγω της σημασίας της για την ορνιθοπανίδα.

Προηγήθηκε προσφυγή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το ΣτΕ, με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών (125/2025), έκανε δεκτά και τα ασφαλιστικά μέτρα, διατάσσοντας να «παγώσει» η διαδικασία αδειοδότησης του έργου.

Ως αιτιολογία αναφέρονται «οι έντονες υποδείξεις του υπουργείου Περιβάλλοντος επί τρία και πλέον έτη για διακοπή εργασιών κατασκευής όλων των αιολικών πάρκων β΄ κατηγορίας στην περιοχή των Ακαρνανικών Ορέων μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE IP NATURA στα Ακαρνανικά Όρη, το οποίο αναμένεται το 2026. Επιπλέον, η αδειοδοτούσα αρχή βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανεξέτασης των περιβαλλοντικών όρων της επίμαχης απόφασης και ενδεχόμενης τροποποίησης αυτής». Σύμφωνα με την Ορνιθολογική Εταιρεία, το έργο βρίσκεται σε μια οροσειρά με ιδιαίτερη οικολογική αξία, καθ’ όσον είναι πολύ σημαντική για τα αρπακτικά πτηνά, παρέχοντας κατάλληλο βιότοπο και αφθονία τροφής. Είδος-έμβλημα της περιοχής αποτελεί το όρνιο (gyps fulvus), για την προστασία του οποίου ορίστηκε και η περιοχή Natura.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις Κυκλάδες, το όρνιο χαρακτηρίζεται κρισίμως κινδυνεύον (σ.σ. ο πληθυσμός του τα τελευταία 40 χρόνια έχει μειωθεί κατά 85%). Η δε χωροθέτηση αιολικών πάρκων κοντά σε αποικίες ή περιοχές αναζήτησης τροφής αποτελεί σημαντική πηγή θνησιμότητας για το είδος.

Παρέμβαση έκανε τον Ιούνιο η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, υπενθυμίζοντας ότι στην περιοχή, όπου «τρέχει» ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE για την προστασία αρπακτικών, η περιφέρεια έχει ήδη αδειοδοτήσει 15 αιολικά πάρκα.