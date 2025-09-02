Στην Κρήτη εντοπίστηκαν τα 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις

Αρνητική πρωτιά καταγράφει η Κρήτη στα ευρήματα των ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από τον χάρτη που διέρρευσε στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, στο νησί εντοπίστηκαν τα 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις και που εισέπραξαν τα 17 από τα 22 εκατ. ευρώ των επιδοτήσεων.

Στη Δυτική Μακεδονία, μόλις 7 ΑΦΜ εισέπραξαν παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ, με μόλις ένα εξ αυτών να έλαβε λιγότερο από 20.000, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία 53 άτομα εισέπραξαν συνολικά 996.419 ευρώ.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν στις αιτήσεις 819.620 μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024. Σε αυτούς τους μήνες «ελέγχθηκαν πάνω από 6.000 αιτήσεις και καταλογίστηκαν πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις σε πάνω από 1.000 περιπτώσεις», όπως διευκρίνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης στις σημερινές του ανακοινώσεις από τη Θεσσαλονίκη.

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά Περιφέρεια:

Κρήτη:

Θετικό Αποτέλεσμα: 850

Άνω των 20. 000 ευρώ: 273

Κάτω των 20. 000 ευρώ: 577

Συνολικό ποσό: 17.234.489,85 €

Δυτική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 7

Άνω των 20.000 ευρώ: 6

Κάτω των 20.000 ευρώ: 1

Συνολικό ποσό 1.314.115,08 €

Αττική:

Θετικό Αποτέλεσμα: 46

Άνω των 20.000 ευρώ: 13

Κάτω των 20.000 ευρώ: 33

Συνολικό ποσό: 761.250,80 €

Κεντρική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 53

Άνω των 20.000 ευρώ: 17

Κάτω των 20.000 ευρώ: 36

Συνολικό ποσό: 996.419,83 €

Θεσσαλία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 20

Άνω των 20.000 ευρώ: 9

Κάτω των 20.000 ευρώ: 11

Συνολικό ποσό: 989.278,52 €

Πελοπόννησος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 5

Άνω των 20.000 ευρώ: 1

Κάτω των 20.000 ευρώ: 4

Συνολικό ποσό: 64.108,36 €

Στερεά Ελλάδα:

Θετικό Αποτέλεσμα: 22

Άνω των 20.000 ευρώ: 7

Κάτω των 20.000 ευρώ: 15

Συνολικό ποσό: 341.217,46 €

Νότιο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1

Άνω των 20.000 ευρώ: 0

Κάτω των 20.000 ευρώ: 1

Συνολικό ποσό: 12.941,07 €

Ήπειρος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 4

Άνω των 20.000 ευρώ: 3

Κάτω των 20.000 ευρώ: 1

Συνολικό ποσό: 228.353,99 €

Ιόνια Νησιά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 2

Κάτω των 20,000 ευρώ: 0

Συνολικό ποσό: 40.950,39 €

Βόρειο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20.000 ευρώ: 0

Κάτω των 20.000 ευρώ: 2

Συνολικό ποσό: 27.173,35 €

Συνολικά στοιχεία ευρημάτων:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1.036 ΑΦΜ

Άνω των 20.000 ευρώ: 343

Κάτω των 20.000 ευρώ: 693

Σύνολο Ποσό Θετικών: 22.667.522,17 €

Με πληροφορίες από protothema.gr