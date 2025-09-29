«Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι και χειρότερη για τον πρωτογενή τομέα!» Με αυτή τη φράση ξεκινά η ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου του πρώην Δήμου Πλατυκάμπου και προσθέτει: «Όπως έχουμε τονίσει πολλάκις, υπάρχει τεράστια κωλυσιεργία όσον αφορά τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις δύο χρόνια μετά την καταστροφή του Daniel (φυτικό κεφάλαιο, φερτά υλικά και αρωγή). Επίσης, αναμένουμε ακόμη την περιβόητη στήριξη των παραγωγών μηδικής που καταστράφηκαν από την απαγόρευση πώλησης αυτών. Τέλος, το μεγάλο πλήγμα του κτηνοτροφικού κόσμου με την εξάπλωση της ευλογιάς και τη σφαγή πλήθους κοπαδιών έρχεται να συμπληρώσει το θολό τοπίο, που επικρατεί σχετικά με το αύριο και το βιοπορισμό του αγροτικού κόσμου».

Στη συνέχεια ο Σύλλογος επισημαίνει ότι «αντί να υπάρξει προγραμματισμός πληρωμών και στήριξη στον πρωτογενή τομέα, πληροφορίες λένε ότι άνθρωποι λαμβάνουν εξώδικα από τη ΔΕΗ για οφειλές που κυμαίνονται μεταξύ 400€-5000€ και αφορούν φετινές καταναλώσεις.

Αιτούμαστε, άμεσα, το πάγωμα των οφειλών και να δοθεί εντολή για γενναίες ρυθμίσεις σε ΔΕΗ, ΕΦΚΑ και εφορία (να δοθεί παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για τη ρύθμιση που είναι σε εξέλιξη)».

Και καταλήγει στην ανακοίνωσή του ζητώντας «άμεσο χρονοδιάγραμμα πληρωμών όσον αφορά τα παραπάνω αλλά κι εξηγήσεις όσον αφορά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι πληρωμές των επιδοτήσεων δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν όχι μόνο μέχρι τέλος Οκτωβρίου αλλά ούτε και μέχρι τέλος του χρόνου!

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ!!!»

Στο υστερόγραφό του, ενημερώνει ότι «οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είναι πια ανεπιθύμητοι στο Νομό Λάρισας και στο Δήμο Κιλελέρ καθώς και οι επισκέψεις – συσκέψεις αλλά και οι καφέδες για συμπάθεια έχουν τελειώσει!»