Ευλογιά: 12 κρούσματα μέχρι στιγμής στην Πιερία

Εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους (αιγοπροβατοτρόφοι), στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Δημάρχος Δίου – Ολύμπου, κ. Γερολιόλιος Βαγγέλης, ο εκπρόσωπος του Δήμου Κατερίνης ο κ. Χρήστος Λάζος, ο εκπρόσωπος του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού ο κ. Χλέμες Στυλιανός, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Δίου Ολύμπου αρμόδιος στα θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης κος Αθανάσιος Καλαϊτζής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας, κ. Κωνσταντίνος Πίτσιας, ο προϊστάμενος της Αστυνομικής Δ/νσης κ. Γεώργιος Κουκουσέλας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Πιερίας κ. Θανάσης Λιακόπουλος και ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας, αρμόδιος για αγροτικά ζητήματα κος Δημήτριος Τσιμήτρης, Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αιγοπροβατοτροφων Ν.Πιεριας ‘’Ο Αγιος Μοδεστος’’ κ. Κώστας Κούβαρος, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρσμού Καρίτσας και της Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Όλυμπος – Πιερία ο κ. Φόλιος Διονύσης, αιγοπροβατοτρόφοι και λοιποί εμπλεκομένοι φορείς.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου συγκάλεσε μαζί με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Κεφαλά, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας ευρεία σύσκεψη στην Αίθουσα Συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας με τους αιγοπροβατοτρόφους του Ν. Πιερίας, με θέμα την ενημέρωση και τον συντονισμό δράσεων σχετικά με την ευλογιά των προβάτων στην Πιερία και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.

Στη σύσκεψη παρουσιάσθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της επιδημίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στο Ν. Πιερίας, με τα κρούσματα να έχουν φτάσει τα δώδεκα, και αναλύθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995 (ΦΕΚ 7121/Β΄/2023), το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται η υποχρεωτική θανάτωση όλων των ζώων της πληγείσας εκτροφής εντός αυτής, ο ορισμός των ζωνών προστασίας, επιτήρησης και της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης, όπου τηρούνται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας (π.χ. απολυμάνσεις οχημάτων και εργαλείων, περίφραξη εγκαταστάσεων και τακτικός καθαρισμός τους, περιορισμός εισόδου στην εκτροφή κλπ).

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι κηρύχθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας καθώς και η έναρξη σημείων απολύμανσης στην Π.Ε. Πιερίας. Επιπλέον, ζητήθηκε η πλήρης συμμόρφωση με τα μέτρα βιοασφάλειας από όλους, με τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη βοήθεια της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., τη συνδρομή της αστυνομίας και την αύξηση των ελέγχων στις μετακινήσεις των ζώων, την επιτάχυνση των αποζημιώσεων για τις θανατώσεις των ζώων και την περαιτέρω οικονομική τους στήριξη με παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., μαζί με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, διαβεβαίωσαν για τη συνδρομή στους αιγοπροβατοτρόφους του νομού μας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Επιπλέον, θα παρέμβουν στο ΥΠΑΑΤ ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, πλήρως και αποτελεσματικά.