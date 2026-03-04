Πανελλήνιος εορτασμός για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το Σάββατο στην Αίγλη Ζαππείου

Με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ενημέρωση και ενδυνάμωση της σύγχρονης γυναίκας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α. και η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, γιορτάζουν στις 7 Μαρτίου 2026 στην Αίγλη Ζαππείου την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Ο εορτασμός θα γίνει με την διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας, σκοπός της οποίας είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τις Γυναίκες, για τα κρίσιμα ζητήματα που τις αφορούν σε επίπεδο γυναικολογικό, κοινωνικό και επαγγελματικό.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Επίτιμος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επίτιμος Διδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, και ο Πρόεδρος της ΕΝΜΓΕ (Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος) Δρ. Λουκάς Δ. Κλέντζερης, MD(Ath) CCST(UK) Dr.Med(Sheffield) FRCOG (London), Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος, θα καλωσορίσουν στην Ημερίδα κάθε γυναίκα.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, ενώ καταξιωμένοι επιστήμονες υγείας, νομικοί, εκπρόσωποι του επιχειρείν, συγγραφείς και δημοσιογράφοι θα ενημερώσουν και θα συντονίσουν τα panels σχολιαστών σχετικά με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Κακοποίηση γυναικών. Αίτια- Μέγεθος του προβλήματος – Αντιμετώπιση

Πρόληψη γυναικολογικών καρκίνων. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα;

Δημογραφικό και υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Μέγεθος και αίτια του προβλήματος – Η βοήθεια της πολιτείας

Οικογένεια και καριέρα στην Ελλάδα. Προκλήσεις και λύσεις

Κατάψυξη ωαρίων για διατήρηση γονιμότητας. Πότε και πώς;

Ευζην και Ευεπιχειρείν. Επενδύοντας στον άνθρωπο

Υποστήριξη και ενδυνάμωση της γυναίκας σε κάθε στάδιο της ζωής της

Υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην Ελληνική κοινωνία;

Κλιμακτήριος και Εμμηνόπαυση

Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό χώρο γνώσης και ενδυνάμωσης για κάθε γυναίκα. Μέσα από έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστικό διάλογο, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για κρίσιμα ζητήματα υγείας και κοινωνίας, να γνωρίσουν τις σύγχρονες δυνατότητες πρόληψης και υποστήριξης και να αντλήσουν δύναμη για να διεκδικήσουν με αυτοπεποίθηση τον ρόλο που τους αξίζει.

