Παπαθανάσης: Η ψηφιακή μετάβαση φτάνει και στον αγρότη με το πρόγραμμα της Ευφυούς Γεωργίας

Ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της Ευφυούς Γεωργίας («Γεωργία με Ευφυΐα»), το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αναδόχους την εταιρεία NEUROPUBLIC, τον Όμιλο ΟΤΕ και τη διαφημιστική ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «6 Χρόνια Gov.gr: Κλικ και έγινε!», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ο κ. Παπαθανάσης παρουσίασε την Ευφυή Γεωργία ως ένα από τα σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι «φέρνει την τεχνολογία στο χωράφι» και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής. Όπως ανέφερε, το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων που αξιοποιούν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων.

Κατά την ομιλία του, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να επενδύσει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, αφήνοντας πίσω πρακτικές που συνδέονταν με γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και πολύπλοκες διαδικασίες. Όπως σημείωσε, το Gov.gr αποτελεί την πιο ορατή έκφραση αυτής της προσπάθειας, καθώς έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα, τόνισε ότι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και νέων τεχνολογιών μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, να βελτιώσει τη διαχείριση των καλλιεργειών και να προσφέρει στους παραγωγούς πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων.

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ακόμη ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες υπηρεσίες, αλλά συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα έργων που καλύπτουν το σύνολο της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης, από την υγεία και τη δικαιοσύνη έως τη φορολογική διοίκηση και τον πρωτογενή τομέα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος που θα ενισχύει την αποτελεσματικότητα του κράτους και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Αναφορά και στην έκθεση Στουρνάρα

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα αναφορά στο σύστημα Ευφυούς Γεωργίας gaiasense είχε γίνει και στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλαδος, Γιάννη Στουρνάρα. Ειδικότερα, το σύστημα παρουσιαζόταν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική παραπομπή της έκθεσης, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής αγροτικής συμβουλευτικής που αναπτύχθηκε από την NEUROPUBLIC και συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής με επιστημονική γνώση, με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.