Πασχαλινή «απόβαση» σε Μετέωρα Πήλιο και Σποράδες με καλές πληρότητες

Περίσσεψαν τα χαμόγελα στους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου στη Θεσσαλία, λόγω του αυξημένου κύματος επισκεπτών την περίοδο του Πάσχα, με τα Μετέωρα, το Πήλιο και τις Σποράδες να έχουν την τιμητική τους. Ικανοποίηση επικρατεί, παράλληλα, και στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς τουρισμός και αγροδιατροφή –με ντόπια θεσσαλικά προϊόντα– συνδέονται άμεσα.

Μετέωρα: Η κατάνυξη συναντά την κοσμοσυρροή

Στην περιοχή της Καλαμπάκας και του Καστρακίου, οι πινακίδες «sold out» έκαναν την εμφάνισή τους ήδη από τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών ενώσεων ξενοδόχων, η πληρότητα άγγιξε το 80%, με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής να καλύπτουν και τα τελευταία διαθέσιμα καταλύματα σε παραδοσιακούς ξενώνες και Airbnb.

Ο συνδυασμός του απόκοσμου τοπίου των Ιερών Βράχων με την πνευματικότητα των Μονών προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως από την Ελλάδα, αλλά και σημαντικό ποσοστό από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Η ακολουθία του Επιταφίου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην Καλαμπάκα, με φόντο τους φωτισμένους βράχους, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της εμπειρίας, ενώ το Μεγάλο Σάββατο τα εστιατόρια της περιοχής κατέγραψαν ιστορικά υψηλό τζίρο, προσφέροντας την παραδοσιακή μαγειρίτσα στους χιλιάδες προσκυνητές.

Σποράδες: Το «γαλάζιο» Πάσχα

Παράλληλα, τα νησιά των Σποράδων βίωσαν μια πρόωρη καλοκαιρινή εκκίνηση. Η κίνηση στα λιμάνια του Βόλου και του Μαντουδίου ήταν ασταμάτητη, με τα πλοία της γραμμής να εκτελούν δρομολόγια με μέγιστη πληρότητα.

Σκιάθος: Ο «κοσμοπολίτης» του συμπλέγματος υποδέχθηκε το Πάσχα με πληρότητες που ξεπέρασαν το 80%. Η αναβίωση των αγιορείτικων εθίμων, με την περιφορά του Επιταφίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, αποτέλεσε πόλο έλξης για όσους αναζητούσαν κάτι διαφορετικό από το κλασικό νησιώτικο γλέντι.

Σκόπελος & Αλόννησος: Εδώ η κίνηση κυμάνθηκε σε πιο παραδοσιακούς ρυθμούς, με τις οικογένειες να έχουν την τιμητική τους. Οι επαγγελματίες της Σκοπέλου ανέφεραν ότι οι προτιμήσεις των επισκεπτών στράφηκαν κυρίως σε ενοικιαζόμενες βίλες και αυτόνομα καταλύματα, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην τοπική οικονομία μετά τον χειμώνα.

Πήλιο: Η «Αρχόντισσα» του Πάσχα, ανάμεσα σε ανθισμένες πασχαλιές και κερασιές

Αν τα Μετέωρα αποτέλεσαν τον πνευματικό φάρο και οι Σποράδες τη γαλάζια απόδραση, το Πήλιο λειτούργησε για ακόμη μία χρονιά ως καταφύγιο αυθεντικότητας. Η πληρότητα στα χωριά του «Βουνού των Κενταύρων» άγγιξε το 100%, με την Πορταριά και τη Μακρινίτσα να δέχονται το μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών λόγω της άμεσης γειτνίασης με τον Βόλο.

Οι πιστοί κατέκλυσαν τα λιθόστρωτα καλντερίμια, ακολουθώντας τους Επιταφίους στα γραφικά χωριά. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιφορά στις Μηλιές και τη Βυζίτσα, όπου η μυρωδιά του λιβανιού συνδυαζόταν με τις ανθισμένες γαρδένιες, πασχαλιές και κερασιές, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο το πηλιορείτικο τοπίο μπορεί να προσφέρει. Το μεσημέρι του Πάσχα, οι πλατείες των χωριών μετατράπηκαν σε ένα απέραντο υπαίθριο γλέντι. Το παραδοσιακό αρνί στη σούβλα και το ντόπιο σπετζοφάι είχαν την τιμητική τους, με τους ξενώνες και τα ταβερνάκια στην Τσαγκαράδα και τη Ζαγορά να εξυπηρετούν χιλιάδες εκδρομείς, που εκμεταλλεύτηκαν τον ηλιόλουστο καιρό.

Η επιτυχία του Πηλίου φέτος βασίστηκε στην ικανότητά του να προσφέρει την ηρεμία του βουνού και τη φρεσκάδα του Αιγαίου σε μία μόνο διαδρομή, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του «βασιλιά» της πασχαλινής απόδρασης στην Κεντρική Ελλάδα.

Ο παράγοντας «οδικός τουρισμός»

Το «κλειδί» για τη φετινή επιτυχία της Θεσσαλίας ήταν η ευκολία πρόσβασης. Σε μια χρονιά όπου τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια κατέγραψαν αυξητικές τάσεις, η δυνατότητα των ταξιδιωτών από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να φτάσουν οδικώς στα Μετέωρα ή στον Βόλο έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της περιοχής.

«Η Θεσσαλία φέτος δεν ήταν απλώς μια επιλογή ανάγκης, αλλά μια συνειδητή ψήφος εμπιστοσύνης στην ποιότητα των υπηρεσιών και την αυθεντικότητα των εθίμων μας», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Νατάσα Αδαμοπούλου.