Αναπάντητα ερωτήματα για την τεράστια μείωση της εαρινής πατάτας στη Μεσσηνία

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για την προοπτική της ανοιξιάτικης πατάτας, η καλλιέργεια της οποίας μειώνεται κάθε χρόνο, χωρίς κανείς να γνωρίζει που θα σταματήσει αυτή η πτώση.

Ο Γιώργος Γκούμας, παραγωγός και εξαγωγέας, δηλώνει: «Οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την τεράστια μείωση είναι οι εξής: το υψηλό κόστος καλλιέργειας, που βασίζεται στην ενέργεια και τα γεωργικά εφόδια· η έλλειψη εργατών γης, καθώς η πατάτα απαιτεί πολλούς για τη συγκομιδή· και η είσοδος στην αγορά παράνομης πατάτας, που δημιουργεί προβλήματα στη διαμόρφωση της τιμής».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Η καλλιέργεια της εαρινής πατάτας είχε φτάσει τα οκτώ χιλιάδες στρέμματα και προσγειώθηκε σταδιακά, για τους λόγους που προανέφερα, στα δύο χιλιάδες στρέμματα. Πλέον έχουν σταματήσει τα σκαμπανεβάσματα στην καλλιέργεια και παρατηρείται μόνο μείωση».

Όσον αφορά την προοπτική της πατάτας, ο κ. Γκούμας επισημαίνει ότι προσπάθησε να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών και να πιστοποιηθεί το προϊόν αλλά η υλοποίηση του σχεδιασμού δεν έγινε εφικτή. «Το αποτέλεσμα είναι, ένα προϊόν που θα μπορούσε να είναι εξαγώγιμο, να συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα στην αγορά, με όλους μας να χάνουμε», καταλήγει.