Στον χάρτη του Taste Atlas το ελαιόλαδο Αges του ελαιοτριβείου Κύκλωπας

Το ελαιόλαδο Αges της οικογένειας Κελίδη και του ελαιοτριβείου Κύκλωπας από τη Μάκρη του ακριτικού Έβρου κατατάσσεται ανάμεσα στα 100 καλύτερα ελαιόλαδα του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα λίστα του Taste Atlas, του μεγαλύτερου και πιο έγκυρου γαστρονομικού οδηγού παγκοσμίως. Ο Taste Atlas είναι η παγκόσμια «βίβλος» της γεύσης, από όπου αντλούν στοιχεία διεθνή μέσα όπως CNN, BBC, Forbes, The Guardian και πολλά άλλα, όταν θέλουν να αναδείξουν τα καλύτερα προϊόντα και φαγητά του κόσμου.

Η Κύκλωπας Α.Ε είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε την πορεία της αρκετές γενιές πίσω. Ο Αργύρης Κελίδης και η σύζυγός του Νίκη ήταν οι εμπνευστές και μαζί με τα παιδιά τους συνεχίζουν μια διαδρομή με επιτυχίες, βραβεία, αντλώντας έμπνευση από τον αρχαίο ελαιώνα της Μάκρης. Η οικογένεια Κελίδη σχολιάζει με ικανοποίηση: «Το να βρίσκεται το Ages μας μέσα σε αυτή τη λίστα, δίπλα σε κορυφαία ονόματα από όλο τον πλανήτη, είναι για εμάς τεράστια τιμή και αναγνώριση της ποιότητας, της παράδοσης και του μεράκι μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που στηρίζετε με αγάπη το έργο μας. Και όλα αυτά… από μια μικρή οικογένεια στη Μάκρη της Αλεξανδρούπολης».

Ακολουθεί η λίστα του Taste Atlas