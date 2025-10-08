Γενναία ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων της ΕΑΣ Καβάλας

Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η δημοσίευση, στην αρχή της εβδομάδας, της έγκρισης ρύθμισης των σοβαρών δανειακών υποχρεώσεων της ΕΑΣ Καβάλας, σε βάθος 18ετίας, η οποία θέτει τέλος σε μια δεκαετή ταλαιπωρία και εκκρεμότητα. Τα συσσωρευμένα χρέη που επιχειρούν να συμφωνήσουν με τον εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας από το 2014 δεν είχε καταστεί δυνατόν να ρυθμιστούν, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Σαραντίδη, γενικό διευθυντή της ΕΑΣ Καβάλας.

«Το 2020, προσφύγαμε στο άρθρο 106 για την εξυγίανση των επιχειρήσεων, αλλά, για τυπικούς λόγους, απορρίφθηκε η αίτησή μας. Προσπαθήσαμε την επόμενη τριετία, αφού καταθέταμε προκαταβολές στην εκκαθαρίστρια της Αγροτικής Τράπεζας, να συμφωνήσουμε, αλλά πάλι δεν κατέστη δυνατό. Τον Μάιο του 2024, προσφύγαμε εκ νέου στο άρθρο 106 και η απόφαση εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου. Η συμφωνία επικυρώθηκε μέσω του δικαστηρίου, για την εξυγίανση του συνεταιρισμού με όλους τους προμηθευτές, που ήταν κατ’ ουσίαν οι τράπεζες», τονίζει στην «ΥΧ» ο κ. Σαραντίδης. Και προσθέτει: «Η απόφαση περιλαμβάνει τη διαγραφή του χρέους κατά 35% και 15% ένα άτοκο “μπαλόνι” στο τέλος της 18ετίας, το 2043. Μετά τις διαγραφές και το “μπαλόνι”, το χρέος διαμορφώνεται στα 12 εκατ. ευρώ περίπου». Η πρόταση μπορεί να εξυπηρετηθεί, όπως λέει ο ίδιος, σχολιάζοντας ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί την Ένωση σε δρόμο εξυγίανσης, ώστε να συνεχίσει τη δεύτερη εκατονταετία της χωρίς εκκρεμότητες από το παρελθόν και με σιγουριά.

Ο κ. Σαραντίδης ξεδιπλώνει το χρονικό των δανειακών υποχρεώσεων, αναφέροντας ότι, πριν από 15 χρόνια, τα συμβατικά χρέη της Ένωσης προς τις τράπεζες ανέρχονταν σε 16 εκατ. ευρώ, τα οποία σήμερα έφτασαν τα 25 εκατ. ευρώ. «Από αυτά, καταβάλαμε στις τράπεζες τόκους περίπου 10 εκατ. ευρώ. Είναι το πρόβλημα που επιχειρεί να λύσει η Τράπεζα της Ελλάδος μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2024», περιγράφει. Σημειώνει, δε, ότι η απόφαση αυτή επιτρέπει την εξυπηρέτηση του χρέους και δημιουργεί στον συνεταιρισμό τη δυναμική να προχωρήσει σε επενδύσεις. Παράλληλα με τη ρύθμιση, η Ένωση προχωρά σε πωλήσεις αστικών ακινήτων, έτσι ώστε να μειώσει το οφειλόμενο ποσό κατά 5 εκατ. ευρώ. Ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος και ευχαριστεί την Τράπεζα Πειραιώς, που συμμετείχε μέσω της Intrum Hellas. «Προχωράμε με απόλυτη σιγουριά για τον εαυτό μας. Ταυτόχρονα, δεν εγκαταλείπουμε το σκέλος που επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος με τους συνεταιρισμούς. Θα συμμετέχουμε σε μια συζήτηση για να μειώσουμε περαιτέρω τις δανειακές υποχρεώσεις μας απέναντι στην παλιά Αγροτική Τράπεζα», καταλήγει, μεταφέροντας ότι τα μηνύματα που λαμβάνουν σε αυτή την κατεύθυνση είναι θετικά.