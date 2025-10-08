ΣΕΒΕ: Ισχυρή επίδοση για τα ελληνικά τρόφιμα το οκτάμηνο του 2025 – Αύξηση 11,1% στις εξαγωγές

Ο κλάδος των τροφίμων αναδείχθηκε ο μεγάλος κερδισμένος του οκταμήνου του 2025, καταγράφοντας αύξηση εξαγωγών κατά 11,1% ή 605,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 08.10.2025, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά τη συνολική υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών, τα τρόφιμα συνεχίζουν να ενισχύουν τη διεθνή τους θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανταγωνιστικότητα και τη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού.

Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΣΕΒΕ:

«Υποχώρηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 08.10.2025, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €3.350,3 εκατ., έναντι €3.677,4 εκατ. τον Αύγουστο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €327,1 εκατ. ή 8,9%. Αντίστοιχα, πτώση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €5.450,6 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, από €6.263,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €812,6 εκατ. ή 13,0%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.100,3 εκατ. έναντι €-2.585,8 εκατ. τον Αύγουστο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €485,5 εκατ. ή 18,8%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Αύγουστος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Αυγ 25* Αυγ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 3.350,3 3.677,4 -327,1 -8,9% Εισαγωγές 5.450,6 6.263,2 -812,6 -13,0% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.100,3 -2.585,8 485,5 -18,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται πτωτική πορεία τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €2.358,2 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, έναντι €2.539,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €181,5 εκατ. ή 7,1%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €4.376,8 εκατ., από €4.550,6 εκατ. τον Αύγουστο του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά €173,8 εκατ. ή 3,8%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε σε €-2.018,6 εκατ., έναντι €-2.010,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά €7,7 εκατ. ή 0,4%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Αύγουστος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Αυγ 25* Αυγ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 2.358,2 2.539,7 -181,5 -7,1% Εισαγωγές 4.376,8 4.550,6 -173,8 -3,8% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.018,6 -2.010,9 -7,7 0,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε επίπεδο οκταμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €31.817,8 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.934,1 εκατ. ή 5,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €33.751,9 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €53.516,4 εκατ. έναντι €55.902,1 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €2.385,7 εκατ. ή 4,3%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-21.698,6 εκατ. από €-22.150,2 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €451,6 εκατ. ή 2,0%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Αύγουστος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Αυγ 25* Ιαν- Αυγ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 31.817,8 33.751,9 -1.934,1 -5,7% Εισαγωγές 53.516,4 55.902,1 -2.385,7 -4,3% Εμπορικό Ισοζύγιο -21.698,6 -22.150,2 451,6 -2,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 ανήλθαν σε €24.463,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €822,1 εκατ. ή 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €23.641,7 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.466,8 εκατ. ή 3,5%, φτάνοντας τα €43.206,3 εκατ. έναντι €41.739,5 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-18.742,5 εκατ., αυξημένο κατά €644,7 εκατ. ή 3,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €605,3 εκατ. ή 11,1%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €88,8 εκατ. (3,8%), καθώς και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, που σημείωσε οριακή άνοδο €20,6 εκατ. ή 0,5%. Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €74,9 εκατ. ή 7,8%, καθώς και στα λίπη–έλαια, που κατέγραψαν άνοδο €27,8 εκατ. ή 4,1%. Θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,6 εκατ. ή 22,5%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.688,3 εκατ. ή 25,1%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-105,0 εκατ., -3,2%) και οι πρώτες ύλες (€-65,8 εκατ., -5,7%). Τέλος, τα βιομηχανικά προϊόντα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ενισχυμένα κατά €101,3 εκατ. ή 2,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά θετική συμβολή τους στο εξαγωγικό σύνολο της χώρας.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Αύγουστος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Αυγ 25* Ιαν- Αυγ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Πετρελαιοειδή 8.024,9 10.713,2 -2.688,3 -25,1% Τρόφιμα 6.059,1 5.453,8 605,3 11,1% Βιομηχανικά 5.086,6 4.985,3 101,3 2,0% Χημικά 4.163,9 4.143,3 20,6 0,5% Μηχ/τα-Οχήματα 3.150,4 3.255,4 -105,0 -3,2% Διάφ. Βιομηχανικά 2.414,0 2.325,2 88,8 3,8% Πρώτες Ύλες 1.085,5 1.151,3 -65,8 -5,7% Ποτά-Καπνά 1.032,0 957,1 74,9 7,8% Λίπη-Έλαια 706,0 678,2 27,8 4,1% Μη ταξινομημένα 95,7 78,1 17,6 22,5% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 23.793,2 23.027,9 765,3 3,3% Σύνολο 31.818,1 33.741,1 -1.923,0 -5,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Αύγουστος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Αυγ 25* Αυγ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Τρόφιμα 562,3 596,3 -34,0 -5,7% Βιομηχανικά 523,4 546,6 -23,2 -4,2% Χημικά 349,6 388,3 -38,7 -10,0% Μηχ/τα-Οχήματα 307,2 359,3 -52,1 -14,5% Διάφ. Βιομηχανικά 236,6 250,8 -14,2 -5,7% Ποτά-Καπνά 105,0 103,0 2,0 1,9% Πρώτες Ύλες 93,6 119,0 -25,4 -21,3% Λίπη-Έλαια 54,9 57,3 -2,4 -4,2% Μη ταξινομημένα 10,9 10,7 0,2 1,7% Πετρελαιοειδή 1.047,1 1.250,6 -203,5 -16,3% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 2.243,5 2.431,4 -187,9 -7,7% Σύνολο 3.290,6 3.682,0 -391,4 -10,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος- Αύγουστος 2024/2025

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σημειώθηκε μείωση κατά 1,4% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €18.258,7 εκατ., έναντι €18.519,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η πτώση ήταν εντονότερη προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 11,0%, φτάνοντας τα €13.559,1 εκατ. έναντι €15.232,3 εκατ. πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,4% από 54,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 42,6% από 45,1%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 3,6%, ανέρχοντας σε €16.114,5 εκατ. έναντι €15.553,5 εκατ. το 2024, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφηκε επίσης αύξηση κατά 3,2%, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε €8.349,3 εκατ. έναντι €8.088,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 65,9%, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,1%».

Γράφημα 2. Ποσόστωση εξαγωγών σε χώρες της ΕΕ και Τρίτες Χώρες, Ιανουάριος – Αύγουστος 2024/2025

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ