ΠΕΜ: «Βίαιη» η μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, κίνδυνος για το αγροτικό εισόδημα

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων ασκεί η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ), με αφορμή τα προβλήματα που, όπως καταγγέλλει, προκαλεί το σύστημα παρακολούθησης (monitoring) των καλλιεργειών και η νέα αρχιτεκτονική ελέγχων και πληρωμών.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια εξέλιξη που η ΠΕΜ χαρακτηρίζει «βίαιη» και επικίνδυνη για το αγροτικό εισόδημα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η διαχείριση των πληρωμών έχει πλέον εγκλωβιστεί σε ένα απρόσωπο και δυσλειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση δορυφορικές εικόνες και αλγοριθμικούς ελέγχους, χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι το monitoring οδηγεί σε περικοπές ή μπλοκάρισμα ενισχύσεων ακόμη και για μικρές αποκλίσεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις του συστήματος, ενώ καταγγέλλουν ότι συχνά καλούνται να αποδείξουν εκ των υστέρων την καλλιεργητική τους δραστηριότητα μέσω φωτογραφιών και πρόσθετων στοιχείων. Όπως επισημαίνουν, η απουσία επιτόπιων ελέγχων και η αδυναμία άμεσης επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς εντείνουν την αβεβαιότητα και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στις εκμεταλλεύσεις.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΕΜ ζητά την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων, αλλαγές στο καθεστώς ελέγχων και μεγαλύτερη αξιοποίηση των παραστατικών παραγωγής ως αποδεικτικών στοιχείων της πραγματικής καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΕΜ:

«Να σταματήσει η κυβέρνηση να πετσοκόβει τις πληρωμές μας με το monitoring

Φτάσαμε στο σημείο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως «όπλο» κατά των αγροτών. Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως: η βίαιη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ο πλήρης εγκλωβισμός της διαχείρισης των πληρωμών σε ένα απρόσωπο και δυσλειτουργικό «ψηφιακό οικοσύστημα», θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση του αγροτικού εισοδήματος.

Η κυβέρνηση αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, επέβαλε το χάος και τώρα πετάει το μπαλάκι στον αλγόριθμο. Αντί να έρχονται πραγματικοί γεωπόνοι και ελεγκτές στα χωράφια μας να μετρούν με τα μάτια τους την παραγωγή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση προώθησαν (και με την πρόσφατη τροποποίηση των κανονισμών της ΚΑΠ) ένα «ψηφιακό σύστημα» που βασίζεται σε δορυφορικές λήψεις.

Το δήθεν «έξυπνο» σύστημα είναι στην πραγματικότητα ένας μηχανισμός τιμωρίας χωρίς καμία αξιοπιστία:

Όταν ο αλγόριθμος δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια καλλιέργεια από μια άλλη, όταν βλέπει μια σκιά σε ένα δέντρο ή μια μικρή διαφορά στο χώμα, βαφτίζει το χωράφι μας «μη επιλέξιμο» και τα χρήματα που δικαιούμαστε μπλοκάρονται.

Αν το σύστημα βρει ένα μικρό «λάθος» σε λίγα τετραγωνικά, μπλοκάρει ολόκληρη την πληρωμή του παραγωγού.

Όταν ζητάμε εξηγήσεις, μας παραπέμπουν στους αλγόριθμους. Δεν υπάρχει άνθρωπος να ακούσει το δίκιο μας, μόνο «κίτρινες» και «κόκκινες» ενδείξεις στην οθόνη. Κανείς δεν μας εξηγεί τι πρέπει να διορθωθεί για να πληρωθούμε αυτά που δικαιούμαστε.

Μας «κόβουν» την επιδότηση επειδή ο δορυφόρος πέρασε πάνω από το χωράφι μας, δεν το “είδε” οργωμένο και έβγαλε αυτόματα εύρημα «μη συμμόρφωσης» αγνοώντας προκλητικά ότι έχουμε νόμιμο δικαίωμα να οργώσουμε το χωράφι μας μέχρι το τέλος του χρόνου.

Μας ζητούν να αποδείξουμε το αυτονόητο, στέλνοντας φωτογραφίες για χωράφια που έχουμε ήδη θερίσει.

Η εφαρμογή «agri-snap» είναι προβληματική, ενώ ο χρόνος που μας δίνουν για διορθώσεις είναι εκ του πονηρού ελάχιστος.

Εμείς δεν είμαστε “φραπέδες”, είμαστε πραγματικοί παραγωγοί.

Το εισόδημά μας δεν μπορεί να είναι όμηρος ενός συστήματος που αγνοεί την πραγματικότητα των χωραφιών.

Δεν ζητάμε χάρες. Ζητάμε τα χρήματα που δικαιούμαστε από την παραγωγή που πραγματικά κάναμε.

Διεκδικούμε:

Άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων. Στη συνέχεια να γίνουν οι όποιοι έλεγχοι απαιτούνται.

Στη συνέχεια να γίνουν οι όποιοι έλεγχοι απαιτούνται. Τα παραστατικά παράδοσης προϊόντος να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της καλλιεργητικής δραστηριότητας και να υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε αμφισβητούμενης δορυφορικής ένδειξης για το σύνολο των καθεστώτων ενίσχυσης. Άλλωστε η ΑΑΔΕ έχει στη διάθεσή της το σύνολο των παραστατικών, των τιμολογίων και των δεδομένων της παραγωγικής διαδικασίας κάθε αγρότη.

της καλλιεργητικής δραστηριότητας και να υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε αμφισβητούμενης δορυφορικής ένδειξης για το σύνολο των καθεστώτων ενίσχυσης. Άλλωστε η ΑΑΔΕ έχει στη διάθεσή της το σύνολο των παραστατικών, των τιμολογίων και των δεδομένων της παραγωγικής διαδικασίας κάθε αγρότη. Να σταματήσει η πρακτική ο παραγωγός να θεωρείται εξ ορισμού παραβάτης από τα ευρήματα του monitoring. Η ευθύνη απόδειξης της καλλιέργειας πρέπει να βαραίνει την ΑΑΔΕ, η οποία διαθέτει όλα τα εργαλεία για να διασταυρώσει τα στοιχεία, και όχι τον αγρότη που καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι… ελέφαντας.

Η ευθύνη απόδειξης της καλλιέργειας πρέπει να βαραίνει την ΑΑΔΕ, η οποία διαθέτει όλα τα εργαλεία για να διασταυρώσει τα στοιχεία, και όχι τον αγρότη που καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι… ελέφαντας. Άμεση απόδοση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στους αγρότες με τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, καθώς τόσα είναι τα κλεμμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία επταετία, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Οι επιδοτήσεις δεν είναι “χάρη”, αλλά το μέσο για να χρυσώνεται το χάπι μπροστά στο δυσβάσταχτο για τον αγρότη κόστος παραγωγής και τις εξευτελιστικές τιμές που επιβάλουν οι εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα μας.

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Αφού πρώτα τα λαμόγια της στον ΟΠΕΚΕΠΕ μας κατέκλεψαν, τώρα “πετσοκόβει” κι από πάνω όσα δικαιούμαστε.

Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια να βλέπουμε την εξόντωσή μας».