Η Ε.Α.Σ. Νάξου συμμετέχει σε πρόγραμμα εναντίον της παράνομης «ναξιοποίησης» της πατάτας (βίντεο)

Το χρόνιο και τόσο επιζήμιο (για το εισόδημα των παραγωγών και τη φήμη του προϊόντος) πρόβλημα των παράνομων «βαπτισμάτων» Πατάτας Νάξου Π.Γ.Ε. έθιξε, για μία ακόμη φορά, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος, Δημήτρης Καπούνης και ο Διευθυντής Παραγωγής της Ε.Α.Σ., Μιχάλης Βερνίκος, μίλησαν για το θέμα στο «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και, μάλιστα, όπως τόνισαν, σε συνέχεια των πολλών προσπαθειών της να προστατεύσει το εκλεκτό αυτό προϊόν η εταιρεία συνεργάζεται με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα σε ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει να καταπολεμήσει την παράνομη «ναξιοποίηση» της Πατάτας.

«Θα κάνουμε χαρτογράφηση του μικροβιώματος των αγροτεμαχίων της Νάξου ώστε να αποκτήσουμε μία βάση δεδομένων. Όταν θα υπάρχει υποψία για ύπαρξη πατατών αμφιβόλου προέλευσης, από τη βάση αυτή θα φαίνεται εάν μία πατάτα είναι Νάξου ή όχι, μετά από εργαστηριακή της εξέταση», εξήγησε ο Μ. Βερνίκος και πρόσθεσε με νόημα: «Θα έπρεπε να μας προστατεύσουν άλλοι, αλλά προστατευόμαστε μόνοι μας»…

Κατόπιν, ο Δ. Καπούνης ζήτησε εκ νέου από την Πολιτεία να προστατεύσει τους παραγωγούς από τις… «μαϊμού» Πατάτες Νάξου αυστηροποιώντας τους ελέγχους για τον εντοπισμό τους. «Διαφορετικά», όπως ανέφερε, «θα απευθυνθούμε πλέον στα ευρωπαϊκά όργανα. Εμείς αλλά και η Πολιτεία τους ξέρουμε αυτούς που παρανομούν».

«Μέχρι 15-20 Οκτωβρίου η Ε.Α.Σ. Νάξου θα διαθέτει την Πατάτα Νάξου Π.Γ.Ε.», διευκρίνισε, κλείνοντας, ο Δ. Καπούνης.