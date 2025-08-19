Περιφέρεια Αττικής: Επένδυση 6 εκατ. ευρώ για την πλήρη αναβάθμιση αθλητικού κέντρου στο Λαύριο

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανακατασκευή, ενεργειακή αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου προχώρησαν ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς. Το έργο, προϋπολογισμού 5,98 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της περιφέρειας και εντάσσεται στον περιφερειακό σχεδιασμό των 280+1 μεγάλων έργων που «θα αλλάξουν την όψη της Αττικής», όπως αναφέρει η περιφέρεια.

«Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε έργα που αναβαθμίζουν τις αθλητικές υποδομές, προάγουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη», δήλωσε ο περιφερειάρχης, προσθέτοντας: «Το Λαύριο, ένας τόπος που αποτυπώνει το ίχνος της Αττικής στην ιστορία, μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης και η περιφέρεια στηρίζει αυτή την πορεία με κάθε δυνατό τρόπο και με κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο».

Ο κ. Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στο ολιστικό σχέδιο που κατάρτισε και υλοποιεί η περιφερειακή αρχή για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών σε όλη την Αττική, είπε χαρακτηριστικά: «Το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Είναι μια ουσιαστική επένδυση για τη νεολαία, για τους αθλητικούς συλλόγους, για όλους τους δημότες της Ανατολικής Αττικής, που αξίζουν σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες εγκαταστάσεις. Στόχος μας είναι η μητροπολιτική Αττική μας να καταστεί μια από τις ισχυρότερες περιφέρειες της Ευρώπης στον χώρο του αθλητισμού, με σύγχρονες και απολύτως λειτουργικές υποδομές σε κάθε γωνιά του λεκανοπεδίου, που θα μπορούν να φιλοξενούν μεγάλες διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς επεσήμανε ότι η δημοτική αρχή «με αρωγό την περιφέρεια φροντίζει για την άρτια λειτουργία και συντήρηση όλων των ανοιχτών και κλειστών χώρων άθλησης, με στόχο την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και τη στήριξη των ομάδων, των ακαδημιών, των αθλητικών σωματείων, καθώς και την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού».

Σε τροχιά υλοποίησης η αναβάθμιση του παραδοσιακού οικισμού στον Πόρο

Ένα ακόμη σημαντικό έργο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα των συνολικά 280+1 που έχουν εξαγγελθεί από την Περιφέρεια Αττικής, το οποίο έρχεται να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά το κέντρο του παραδοσιακού οικισμού Σφαιρίας του Πόρου τίθεται σε τροχιά υλοποίησης, καθώς υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τον δήμαρχο του νησιού, Γιώργο Κουτουζή, προγραμματική σύμβαση για τη διαμόρφωση και ανάπλαση της οδού Χριστόδουλου Μέξη (πρώην οδός Δημοσθένους), συνολικού προϋπολογισμού 510.000 ευρώ. Πρόκειται για δρόμο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή, καθώς συνδέει την παραλιακή οδό με της εσωτερικές περιοχές του Πόρου.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της περιφέρειας για τη στήριξη των νησιών της Αττικής και θα καλυφθεί πλήρως από ίδιους πόρους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον δήμο ή τους πολίτες.

Έχει σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον και την αρχιτεκτονική του παραδοσιακού οικισμού και περιλαμβάνει:

Πλακόστρωση του δρόμου με υλικά υψηλής αισθητικής ποιότητας, που ταιριάζουν με τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί σύστημα ήπιας κυκλοφορίας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και άνετη μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Αποκατάσταση των υπόγειων δικτύων υποδομής, όπως υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, τα οποία είναι κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του δρόμου και της ευρύτερης περιοχής.

Τοποθέτηση νέου, επαρκούς φωτισμού, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ορατότητα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, με σύγχρονα φωτιστικά σώματα που θα σέβονται τον χαρακτήρα του οικισμού.

Κατασκευή νέας σήμανσης, τόσο οριζόντιας (διαγράμμιση) όσο και κατακόρυφης (πινακίδες), που θα βοηθά στην κυκλοφορία και θα βελτιώνει την οδική ασφάλεια.

«Για εμάς, στην Περιφέρεια Αττικής, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως είναι ο ιστορικός και πανέμορφος Πόρος –ένα από τα αμιγώς «πράσινα» νησιά της χώρας μας, μέσω του πρωτοποριακού project GR-Eco Islands–, δεν αποτελούν μονάχα ιδανικούς τουριστικούς προορισμούς. Είναι ζωντανές κοινότητες, που αξίζουν υποδομές σύγχρονες, ασφαλείς και ανθρώπινες. Με το συγκεκριμένο έργο, προχωρούμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση που ενώνει το σήμερα με το χθες, σέβεται τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού και ταυτόχρονα προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στους κατοίκους και στους επισκέπτες», τόνισε σε δηλώσεις του αμέσως μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ο κ. Χαρδαλιάς.