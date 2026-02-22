Το ΤΠΣ Ιωαννίνων στο επίκεντρο συνάντησης στο ΥΠΕΝ

Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιο Μπακογιάννη, είχε πρόσφατα στην Αθήνα ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία εκπόνησης της μελέτης του ΤΠΣ και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανέκυψαν ήδη από την Α’ φάση, όπως:

-οι λελογισμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης,

-ο εκσυγχρονισμός των όρων δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς (Β’ Ζαγορίου),

-η αποτροπή συρρίκνωσης των ορίων οικισμών.

Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, με βάση την έγκαιρη και τεκμηριωμένη προεργασία, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή τεχνικών στελεχών του Δήμου Ιωαννιτών, εξειδικευμένων στελεχών του υπουργείου και της ομάδας μελέτης, με στόχο έναν συντονισμένο και κοινό στρατηγικό σχεδιασμό. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκαν οι κατευθύνσεις ώστε, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων θεσμικών εργαλείων, την τεχνοκρατική υποστήριξη και την προώθηση αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, να προχωρήσει η επεξεργασία της μελέτης και να τεθούν οι βάσεις για την οριστική επίλυση των ζητημάτων.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες, ο Δήμος Ιωαννιτών, ως ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας και με ιδιαίτερα αυξημένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις (NATURA), ηγείται της προσπάθειας για ισορροπημένη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή.

«Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και διαμόρφωσε μια σταθερή βάση για τα επόμενα βήματα του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Με συντονισμένες κινήσεις και τη θετική ανταπόκριση της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας του ΥΠΕΝ, συγκεντρώσαμε όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί μια υγιής, βιώσιμη και σύγχρονη αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.

Υπενθυμίζεται ότι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν το βασικό εργαλείο για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την οργάνωση του αστικού και αγροτικού χώρου, καθώς μέσω αυτών επιδιώκεται η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Συγκεκριμένα, καλύπτουν την έκταση ενός δήμου ή μιας κοινότητας και έχουν ως στόχο την οριοθέτηση ζωνών χρήσεων γης, τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας (ορίζοντας τις περιοχές NATURA 2000, τις δασικές εκτάσεις και τους φυσικούς πόρους), τη βελτίωση των υποδομών, την οικονομική ανάπτυξη κ.ά.