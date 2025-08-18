Συναγερμός και στην Αχαΐα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχτεί ο Νομός Αχαΐας, μετά την επιβεβαίωση ύποπτων κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Λακκόπετρας. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις μονάδες εντός της προβλεπόμενης ακτίνας, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της νόσου και την αποτροπή εξάπλωσης.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια, τα 85 νεκρά ζώα από τις τρεις μολυσμένες μονάδες πρόκειται να αποτεφρωθούν, ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα μόλυνσης, ιδιαίτερα λόγω της γειτνίασης της περιοχής με τη θάλασσα. Η ζωονόσος, που έδωσε για πρώτη φορά επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Αχαΐα, έχει θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν θεσπίσει ζώνες περιορισμού 3 και 10 χιλιομέτρων, με αυστηρούς ελέγχους στη διακίνηση γάλακτος και κρέατος, καθώς και στις σφαγές.

Διαδόθηκε γρήγορα ο ιός

Πηγές της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας επισημαίνουν πως ο ιός διαδόθηκε γρήγορα, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως τα πρώτα συμπτώματα στα ζώα τους. Ο κτηνίατρος που επισκέφθηκε την πρώτη μονάδα, όπου βρέθηκαν περίπου 85 νεκρά ζώα, διαπίστωσε τη γρήγορη μετάδοση και σε άλλες δύο γειτονικές μονάδες, με συνολικά πάνω από 300 αιγοπρόβατα.

Η ευλογιά μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα ζώα ή έμμεσης επαφής με μολυσμένα αντικείμενα και προϊόντα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. Οι έλεγχοι και οι δράσεις θα συνεχιστούν, ενώ οι αρχές καλούν τους κτηνοτρόφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα.