Πιερία: Διπλή «ανάσα» για τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει ο Δήμος Κατερίνης

Σε δύο εμβληματικά έργα αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Κατερίνης, με την ένταξή του σε ενεργειακή κοινότητα με φωτοβολταϊκά πάρκα και τη δημιουργία ενός μεγάλου φράγματος στα Πιέρια Όρη.

Η αγροτική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης: Έλλειψη νερού, αυξημένο κόστος παραγωγής και φυγή των νέων από την ύπαιθρο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμος τρέχει τις διαδικασίες για τα εν λόγω εμβληματικά έργα, που φιλοδοξούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην περιοχή της Κατερίνης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμο, έχει ήδη εγκριθεί μελέτη ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ για νέα αρδευτικά δίκτυα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για το φράγμα, που θα συγκρατεί πάνω από 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το έργο σχεδιάζεται στην περιοχή κάτω από τον Άγιο Δημήτριο, με στόχο να ποτίσει τον κάμπο και τα χωριά της ευρύτερης περιοχής.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι πρόκειται για έργο «αναπνοής και μεγάλης προοπτικής», καθώς χωρίς νέες υποδομές ύδρευσης και άρδευσης, σε λίγα χρόνια η γεωργία θα βρεθεί σε αδιέξοδο.

Ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ το κόστος

Η χρηματοδότηση αναζητείται μέσω του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αφού το συνολικό κόστος ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, χωρίς φράγματα και γεωτρήσεις, οι καλλιέργειες στις πεδιάδες θα μετακινηθούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ενώ οι νέοι απομακρύνονται από τη γεωργία λόγω χαμηλών εισοδημάτων. Η λύση, όπως τόνισε, είναι σοβαρά προγράμματα επιδοτήσεων και κίνητρα για τους νέους αγρότες, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί η επισιτιστική επάρκεια. «Αν δεν επενδύσουμε τώρα, αύριο δεν θα έχουμε ούτε αγροτική παραγωγή. Σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, για να βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο να μπορέσει να ποτίσει τα χωράφια του, γιατί τα νερά σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ντούμος.

Εξοικονόμηση 5 εκατ. ευρώ ετησίως από τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου

Ο Δήμος Κατερίνης μπαίνει δυναμικά και στον τομέα της ενέργειας. Με τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 16 MW θα εξοικονομεί περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν στους δημότες μέσα από έργα: Ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, φωτισμό και βελτίωση υποδομών. «Τόσα χρόνια, πληρώναμε στη ΔΕΗ 5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ήρθε η ώρα αυτά τα χρήματα να μείνουν στον τόπο μας», κατέληξε ο δήμαρχος Κατερίνης.