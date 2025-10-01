Πιλοτικό αγρόκτημα για μείωση εκπομπών στη γεωργία

Eνα αγρόκτημα που ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμμετέχει σε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, με στόχο τη μείωση των γεωργικών εκπομπών και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές. Το αγρόκτημα, που βρίσκεται ανάμεσα στο Λιντς και το Γιορκ, είναι ένα από τα δέκα σε όλη την Ευρώπη που συμμετέχουν στο έργο Climate Smart Research, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe με συνολικό προϋπολογισμό 11 εκατ. λιρών.

Το πανεπιστήμιο θα λάβει 1,1 εκατ. λίρες για έρευνα που θα διαρκέσει πέντε χρόνια, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του αγροκτήματος κατά 55%. Οι δοκιμές θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, από τη διαχείριση εκπομπών κοπριάς και υγρών αποβλήτων έως τον ρόλο φυτοφραχτών στη δέσμευση άνθρακα.

«Μελετώντας τα πάντα –από τις ζωοτροφές και τη διαχείριση της κοπριάς μέχρι το πώς τα καλλιεργητικά μας συστήματα και οι φυτοφράχτες μπορούν να δεσμεύσουν άνθρακα–, μπορούμε να εντοπίσουμε ολιστικές λύσεις που είναι πραγματικά αποτελεσματικές», δήλωσε ο επικεφαλής του έργου, καθηγητής Guy Ziv. Το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου του Λιντς καλύπτει 317 εκτάρια και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Κέντρο Χοίρων, το Χερσαίο Παρατηρητήριο και το EntoExplore, μια μονάδα εκτροφής εντόμων που μελετά τον ρόλο τους στα βιώσιμα διατροφικά συστήματα.

Η Δρ Ruth Wade, που συντονίζει δοκιμές αναγεννητικής γεωργίας στο αγρόκτημα, τόνισε τη σημασία της συμμετοχής: «Το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου του Λιντς είναι ένας εξαιρετικός πόρος για έρευνα και ανταλλαγή γνώσεων. Μέσα από το νέο έργο, συνδέουμε την αιχμή της δικής μας έρευνας με κορυφαία αγροκτήματα σε όλη την Ευρώπη, χτίζοντας μια στιβαρή βάση τεκμηρίων για το μέλλον της γεωργίας».

Το Climate Smart Research, που συντονίζεται από το Wageningen Research στην Ολλανδία, φιλοδοξεί να επιταχύνει τη μετάβαση της ευρωπαϊκής γεωργίας προς ένα κλιματικά ουδέτερο και ανθεκτικό μοντέλο παραγωγής.