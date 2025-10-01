Ψηφιακή γεωργία και αειφορία: Η BASF φέρνει την επανάσταση με την πλατφόρμα Agrigenius® και το εργαλείο YouSustain.net

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης και της τεχνολογικής εξέλιξης, η γεωργία μετασχηματίζεται ριζικά. Η BASF Digital Solutions, πρωτοπόρος στον τομέα της αγροτεχνολογίας, παρουσιάζει την ψηφιακή πλατφόρμα Agrigenius®, ένα εργαλείο που συνδυάζει την καινοτομία με την αειφορία, προσφέροντας στους παραγωγούς τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των καλλιεργειών τους και να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Agrigenius®: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της βιώσιμης γεωργίας

Η πλατφόρμα Agrigenius® απαρτίζεται από συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων (DSSs), που αξιοποιούν δεδομένα από αισθητήρες πεδίου και μετεωρολογικούς σταθμούς, για να προσφέρουν στους αγρότες και στους γεωπόνους συμβούλους ακριβείς προβλέψεις και εξατομικευμένες συμβουλές. Με περισσότερα από 150 είδη καλλιεργειών και 25 μοντέλα πρόγνωσης φυτοπροστασίας, η πλατφόρμα καλύπτει καλλιέργειες όπως το αμπέλι, η ελιά, η ντομάτα, η πατάτα, το σιτάρι και άλλες.

Η δυνατότητα καταγραφής ιστορικών δεδομένων και η χρήση ημερολογίου αγρού ενισχύουν τη στρατηγική λήψης αποφάσεων, ενώ η ευελιξία της πλατφόρμας την καθιστά προσβάσιμη τόσο σε μικρούς παραγωγούς όσο και σε μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις και στη βιομηχανία τροφίμων.

YouSustain.net: Ο ψηφιακός σύμμαχος για την αξιολόγηση του ανθρακικού αποτυπώματος

Στο επίκεντρο της προσπάθειας για βιώσιμη γεωργία βρίσκεται το YouSustain.net, ένα καινοτόμο εργαλείο ενσωματωμένο στην πλατφόρμα Agrigenius®, που επιτρέπει την ακριβή μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος και άλλων δεικτών αειφορίας. Το YouSustain.net αναπτύχθηκε από την ιταλική εταιρεία Horta σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Cattolica del Sacro Cuore της Πιατσέντσα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Innovine. Η Horta εξαγοράστηκε από την BASF το 2023.

Το εργαλείο προσφέρει:

190+ δείκτες βιωσιμότητας , περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς.

, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς. Δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών καλλιεργητικών περιόδων, τεχνολογιών ή πρακτικών.

μεταξύ διαφορετικών καλλιεργητικών περιόδων, τεχνολογιών ή πρακτικών. Πιστοποιήσιμα δεδομένα , σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (LCA / ISO 14040 / ISO 14044, ISO 14067 και Greenhouse Gas Protocol).

, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (LCA / ISO 14040 / ISO 14044, ISO 14067 και Greenhouse Gas Protocol). Υποστήριξη ESG αναφορών και μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων.

και μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Πραγματικό χρόνο παρακολούθησης των επιπτώσεων των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Το YouSustain.net είναι απλό στη χρήση, καθώς βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγονται εύκολα από τον χρήστη, λογικά δομημένο, ώστε να επιτρέπει βελτιστοποίηση κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, και επιστημονικά τεκμηριωμένο, προσφέροντας αξιόπιστα αποτελέσματα.

Νέες πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας

Η εταιρεία Horta, δημιουργός του YouSustain.net, προωθεί την αναγεννητική γεωργία ως βασικό μοχλό για την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα, αντιμετωπίζοντας την κλιματική κρίση με πρακτικές που δεσμεύουν περισσότερο άνθρακα στο έδαφος και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών.

Η Horta προσφέρει λύσεις στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροδιατροφικές αλυσίδες:

Την πτώση της γονιμότητας του εδάφους. Την αναποτελεσματική διαχείριση πόρων. Την κλιματική αλλαγή. Την οικονομική πίεση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καλλιέργειες κάλυψης (cover crops), οι οποίες προσφέρουν πολλαπλά οφέλη όπως τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της δομής και της αποστράγγισης του εδάφους, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την παραγωγή ζωοτροφών.

Η εταιρεία Horta, επίσης, εφαρμόζει πρωτόκολλα άνθρακα και μοντέλα για την παρακολούθηση και την επαλήθευση της δέσμευσης άνθρακα στο έδαφος, προσφέροντας δυνατότητες για απόκτηση πιστωτικών μονάδων άνθρακα (carbon credits).

Το μέλλον της ελληνικής γεωργίας

Από το 2024, η πλατφόρμα Agrigenius® είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, προσφέροντας στους παραγωγούς ένα ισχυρό εργαλείο για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινή τους πρακτική. Με το YouSustain.net, η BASF ενισχύει τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον αγροτικό τομέα.

Η μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη γεωργία δεν είναι απλώς επιθυμητή, είναι αναγκαία. Και η BASF, με την ψηφιακή της καινοτομία, δείχνει τον δρόμο!