Νερό με αντίτιμο από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα για τέσσερα χρόνια

Πολύς λόγος έγινε τις τελευταίες ημέρες και καλλιεργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες για βαρυσήμαντες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη, σχετικά με την Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα.

Σήμερα, στο περιθώριο του Προσυνεδρίου, ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από τις Φέρες όπου είχαν συγκεντρωθεί αγρότες με τα τρακτέρ τους, και δήλωσε – σύμφωνα με το “ενημερωτικό δελτίο” της ΝΔ: “Τα νερά για το καλοκαίρι και για τα επόμενα χρόνια είναι εξασφαλισμένα. Αλλά τώρα είναι και στο χέρι μας, όπως είπαμε, να γίνουν όλα αυτά για τα οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει αλλά ακόμα δεν τα έχουμε κάνει. Αυτό είναι δέσμευση δική μου“. Παράλληλα, την ίδια ώρα στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Κοντογεώργης συζητούσε με αντιπροσωπεία αγροτών από όλο των Έβρο, όπου για το συγκεκριμένο θέμα δήλωσε, σύμφωνα με τους ίδιους τους αγρότες και το ρεπορτάζ του Ράδιο Έβρος, πώς “η συμφωνία θα έχει ισχύ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με προϋπόθεση σχετικές υποδομές με βασικότερες τα φράγματα Θεραπειού και Κομάρων και ήδη από τον Σεπτέμβριο μπαίνει ο ανάδοχος”.

Στο Προσυνέδριο, τελικά, το μόνο που δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης ως “παρένθεση”, όπως είπε, ήταν “έχουμε συμφωνία“… Τι ισχύει Οπως αποκαλύπτει τώρα το Ράδιο Έβρος, τελικά η πολυσυζητημένη ως νέα “Συμφωνία” δεν είναι άλλη από αυτήν που ήδη έχει ανακοινωθεί ως “Κοινή Δήλωση” των δύο υπουργών εξωτερικών• η οποία, μάλιστα, θα ακολουθεί την ίδια γνωστή τακτική των προηγούμενων χρόνων. Δηλαδή, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή του Ράδιο Έβρος, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, κάθε έτος η Ελλάδα θα καταβάλει ένα μεγάλο ποσό στη βουλγαρική εταιρεία ενέργειας που διαχειρίζεται για ενεργειακούς σκοπούς το φράγμα του Ιβαΐλοβγκραντ, το οποίο θα φτάνει έως τα 2,5 εκ. ευρώ, ανάλογα τις απαιτήσεις.

Επιπλέον, είναι σημαντικό πως – σύμφωνα με την ίδια ανώτατη κυβερνητική πηγή – η Συμφωνία θα συνάπτεται κάθε χρόνο, βασιζόμενη μεν στην υπάρχουσα Κοινή Δήλωση, υπό εγγυήσεις και προϋποθέσεις δε, που θα επαναδιαπραγματεύονται οι δύο πλευρές. Συνεπώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούν οι Οργανισμοί (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) και οι αγρότες για να κάνουν το σωστό προγραμματισμό τους και να νιώθουν ασφαλείς, παραμένουν άγνωστα και υπό – ετήσια – διαπραγμάτευση.

Ακούστε και τη σχετική δήλωση του κ. Κοντογεώργη στις κάμερες, έξω από την αίθουσα του Προσυνεδρίου: Υπενθυμίζουμε το περιεχόμενο της Κοινής Δήλωσης της 2ας Μαΐου 2025: Ανακοίνωση για την υπογραφή Κοινής Δήλωσης Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Βουλγαρίας για τη χρήση των υδάτων του ποταμού Άρδα Κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Βουλγαρίας, σε συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Georg Georgiev υπέγραψαν, την Παρασκευή 2 Μαΐου, Κοινή Δήλωση σχετικά με τη χρήση των υδάτων του Ποταμού Άρδα.

Με την Κοινή Δήλωση εξασφαλίζεται η παροχή από τη Βουλγαρία ικανής ποσότητας ύδατος για περίοδο 4 ετών, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και της αγροτικής παραγωγής στην ακριτική περιοχή του Έβρου, μετά τη λήξη της σχετικής εξηκονταετούς διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας.

