Συλλήψεις κτηνοτρόφων στη Θεσσαλία για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς

Τέσσερις συλλήψεις για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πραγματοποίησαν την Τετάρτη (25/02) οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση των περιορισμών βόσκησης και των μέτρων βιοασφάλειας.

Ειδικότερα, συνελήφθη στην Ελασσόνα ένας κτηνοτρόφος που κατελήφθη να βόσκει 30 πρόβατα-κριάρια σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από τη σταβλική του εγκατάσταση, παρά τη σχετική απαγόρευση. Την ίδια ημέρα, στα Φάρσαλα, συνελήφθη ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίος έβοσκε τέσσερα πρόβατα σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.

Επιπλέον, στον Τύρναβο συνελήφθησαν ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, καθώς εντοπίστηκαν να βόσκουν περίπου 120 αιγοπρόβατα σε δημοτική χορτολιβαδική έκταση, σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από σταβλική εγκατάσταση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ. περί παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, καθώς με τις πράξεις τους παραβίασαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιάς.