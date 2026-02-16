Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις τ. ΟΓΑ Μαρτίου

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η εγγραφή στο «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών» (ΜΕΝΟ) είναι υποχρεωτική για όλους τους εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών που τυποποιούν-συσκευάζουν και εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής είναι για 3 έτη με υποχρέωση ανανέωσης. Οι επιχειρήσεις με μία τριετία εγγραφής έως και τις 30 Ιουνίου 2025, είχαν […]

16/02/2026 2' διάβασμα