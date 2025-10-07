«Πράσινο» φως για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στο Νότιο Αιγαίο

Την υλοποίηση των νέων υποδομών μεταφόρτωσης και επεξεργασίας (ανακύκλωσης – ανάκτησης) αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 194,9 εκατ. ευρώ, ενέκρινε πρόσφατα η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της Επιτροπής υπό τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, με τη συμμετοχή του διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, Νίκου Σέργη, του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, και του γενικού διευθυντή του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, Χρήστου Γαμβρούδη.

Το νέο έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων για χρονικό ορίζοντα έως και 27 έτη. Πρόκειται για μία στρατηγικής σημασίας παρέμβαση που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του Νοτίου Αιγαίου, όπου σήμερα έως και το 91% των αποβλήτων οδηγείται σε ταφή, ενώ οι υποδομές διαλογής και ανακύκλωσης παραμένουν περιορισμένες.

Ο σχεδιασμός στηρίχθηκε σε αναλυτική μελέτη για την παραγωγή απορριμμάτων και τις ανάγκες των νησιών, με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στόχος είναι η αύξηση της ανακύκλωσης, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η πλήρης συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές οδηγίες, με οφέλη για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής.

Το έργο αποτελεί κομβικό τμήμα του συνολικού σχεδίου περιβαλλοντικών υποδομών της περιφέρειας, ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ, που αναδεικνύει το Νότιο Αιγαίο σε πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων.

Νέες υποδομές σε τέσσερα νησιά

Το έργο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των νησιών Σύρου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου, με συνολική δυναμικότητα 61.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως. Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

Σύρος: Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων (ΜΑΑα), δυναμικότητας 17.000 τόνων/έτος.

Μύκονος: ΜΑΑα, δυναμικότητας 23.000 τόνων/έτος.

Πάρος: ΜΑΑα, δυναμικότητας 15.000 τόνων/έτος.

Τήνος: Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), δυναμικότητας 6.000 τόνων/έτος.

Οι Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων θα περιλαμβάνουν και Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, ώστε να γίνεται διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών και επεξεργασία υπολειμματικών αστικών στερεών αποβλήτων. Ο ΣΜΑ της Τήνου θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος μεταφοράς.

Κατά την οικονομική αξιολόγηση της πρότασης προβλέπεται ότι το 80% της κατασκευαστικής αξίας θα καλυφθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ το υπόλοιπο θα προέλθει από ιδιωτική συμμετοχή. Η νέα έγκριση εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχέδιο του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας.

Στα έργα περιλαμβάνονται Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ σε Ρόδο, Θήρα, Κω και Κάλυμνο, καθώς και υποδομές σε Νάξο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Λέρο και Μήλο, οι οποίες χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, έχει δρομολογηθεί και πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης, με τη διανομή 35.825 κομποστοποιητών σε νοικοκυριά, ενισχύοντας την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την τοπική αξιοποίηση οργανικών υλικών.

Με το σύνολο των παρεμβάσεων, που υπερβαίνουν τα 606 εκατ. ευρώ, το Νότιο Αιγαίο μετατρέπεται σε πρότυπο ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, σε απόλυτη εναρμόνιση με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης.