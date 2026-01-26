Πρόεδρος του ΕΣΥΦ ο Βάσος Ευθυμιάδης
Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Ποντίκα, το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας έχει την εξής σύνθεση:
Ευθυμιάδης Βάσος (EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ&Ν Α.Β.Ε.Ε.), πρόεδρος, Παπασωτηρίου Κωνσταντίνος (UPL ΕΛΛΑΣ A.E.), αντιπρόεδρος Α’, Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ (BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.), αντιπρόεδρος Β’, Γεωργίου Σπυρίδων (BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.), υπεύθυνος Οικονομικών, Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος (ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.), Λεγάκη Φοίβη (ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.) και Τότσιος Νικόλαος (EΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.), μέλη.