Πρόεδρος του ΕΣΥΦ ο Βάσος Ευθυμιάδης

Μέσα από εικόνες και λόγια που συγκινούν, η εταιρεία παρουσιάζει τη νέα της τηλεοπτική ταινία, αναδεικνύοντας όλες τις δράσεις που υλοποιεί σταθερά για τη στήριξη και την ενίσχυση της κοινωνίας. Η Lidl Ελλάς επενδύει διαχρονικά σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και […]

19/01/2026 3' διάβασμα