Σαμοθράκη: Νέες ζώνες προστασίας 5 και 20 χλμ λόγω επιβεβαίωσης εστιών ευλογιάς

Σε λήψη μέτρων με τον ορισμό ζωνών προστασίας εξαιτίας επιβεβαίωσης νέων εστιών ευλογιάς των προβάτων στην Σαμοθράκη, προχώρησε το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει, ζώνη προστασίας 5 χλμ γύρω από τις εστίες και περιλαμβάνει τους οικισμούς και τα τοπωνύμια:

Θέρμα, Άνω και Κάτω Καρυώτες, Ξηροπόταμος, Προφήτης Ηλίας, Μακρυλιές, Λάκκωμα, Δάφνες, Αλώνια, Λιμνούδια, Απασατώνας, Αμυδρό, Κύλινδρος, Μπαξέδες, Κατσαμπάς, Καμαριώτισσα, Χώρα, Κοιτάδα, Παχιά Άμμος

Ζώνη επιτήρησης 20 χλμ γύρω από την εστία, η οποία περιλαμβάνει τους υπόλοιπους οικισμούς του νησιού.

Στη ζώνη προστασίας 5 χλμ συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

Απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων που έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών οι οποίες υποβάλλονται, περιοδικά, σε κτηνιατρική επιθεώρηση

Απαγόρευση της κυκλοφορίας και της μεταφοράς ζώων των ευαίσθητων ειδών στους δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους

Επιτρέπεται η μετακίνηση από θερινό βοσκότοπο προς τις χειμερινές εγκαταστάσεις, μόνο μετά από έγκριση από το αγροτικό Κτηνιατρείο Σαμοθράκης. Περιορισμός των αιγοπροβάτων στις σταβλικές τους, όπου θα ποτίζονται και θα σιτίζονται τα ζώα με μέριμνα των κτηνοτρόφων

Τα μέτρα στη ζώνη προστασίας διατηρούνται για 45 μέρες από την τελευταία θανάτωση.

Στη ζώνη επιτήρησης 20 χλμ εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

Απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων που έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών

Απαγόρευση της κυκλοφορίας αιγοπροβάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς δρόμους και περιορισμός των ζώων των ευαίσθητων ειδών στις σταβλικές τους εγκαταστάσεις

Επιτρέπεται η μετακίνηση από θερινό βοσκότοπο προς τις χειμερινές εγκαταστάσεις, μόνο μετά από ειδική αδειοδότηση από το ΑΚ Σαμοθράκης. Περιορισμός των αιγοπροβάτων στις σταβλικές τους εγκαταστάσεις, όπου ποτίζονται και σιτίζονται τα ζώα με μέριμνα των κτηνοτρόφων, και ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ των σταβλικών τους εγκαταστάσεων

Τα μέτρα στη ζώνη επιτήρησης διατηρούνται για 55 ημέρες από την τελευταία θανάτωση.

Σημειώνεται πως οι σφαγές αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας λόγω νέου κρούσματος Ευλογιάς. Απαγορεύεται η ανασύσταση εκτροφών εντός των περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών. Το παστεριωμένο γάλα και τα παστεριωμένα γαλακτοκομικά μετακινούνται ελεύθερα. Απαστερίωτο γάλα μπορεί να μετακινείται για παστερίωση σε εγκατάσταση μεγάλης δυναμικότητας μόνο εντός της ΠΕ Έβρου, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του σχετικού νόμου και ενδεχόμενη διαβίβαση της υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές με το ερώτημα των ποινικών ευθυνών για διασπορά μεταδοτικού νοσήματος.

