Πρόκλησή μας να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα με βελτιωμένους και βιώσιμους τρόπους

Oλοι έχουμε ακούσει ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα με λιγότερους πόρους. Και αυτό γιατί καταστάσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η αστική εξάπλωση μειώνουν τους πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή τροφίμων.

Αυτό σημαίνει ότι η πρόκλησή μας δεν είναι απλώς να καλλιεργούμε περισσότερο, αλλά να παράγουμε περισσότερα με βελτιωμένους και βιώσιμους τρόπους.

Οι κύριες προκλήσεις δεν είναι τόσο εύκολο να προσδιοριστούν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι από 50 παράγοντες που παρεμβαίνουν στις βιολογικές διεργασίες του φυτού και μπορούν να επηρεάσουν την τελική παραγωγή.

Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε το φυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το φυτό ως πρωταγωνιστή και να είμαστε έτοιμοι να το βοηθήσουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο φυτό!

Το ερώτημα είναι ποια προϊόντα/εργαλεία και τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε βελτιωμένα αποτελέσματα απόδοσης;

Στην Corteva Agriscience™ φιλοδοξούμε να είμαστε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας, με «λύσεις προερχόμενες από τη φύση», και μαζί σας να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες των καλλιεργειών σας.

Στην κατεύθυνση αυτή, φέρνουμε στην αγορά το νέο μας προϊόν, Resid™ HC. Το Resid™ HC προορίζεται για παραγωγούς που θέλουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο κάθε σταγόνα νερού και κάθε γραμμάριο λιπάσματος στα σιτηρά τους.

Το Resid™ HC περιέχει ένα μοναδικό είδος μύκητα, τον Glomus iranicum var.tenuihypharum, που σχηματίζει μυκόρριζα, δημιουργώντας μια αμοιβαία ωφέλιμη σχέση μεταξύ του φυτού και του μύκητα.

Οφέλη

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Resid™ HC στα σιτηρά είναι πολλαπλά:

Αύξηση ριζικού συστήματος.

Αύξηση φωτοσύνθεσης.

Βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού και θρεπτικών συστατικών.

Μείωση των αρνητικών επιδράσεων από το αβιοτικό στρες.

Αύξηση απόδοσης και ποιότητας.

Το Resid™ HC είναι ένας βιοδιεγέρτης ειδικά σχεδιασμένος για αροτραίες καλλιέργειες, που δρα σε συμβίωση με την καλλιέργεια για να αυξήσει τις παραγωγικές της δυνατότητες.

γράφει ο Χρήστος Δημητρίου, Category Marketing Manager – Herbicides & Biostimulants, Corteva Agriscience™ Ελλάς