Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Με θετικούς ρυθμούς και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών εξελίσσεται η υλοποίηση του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά, μαζί με τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, κατά την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021–2027», διαπιστώνεται ότι η πρόοδος των έργων και η απορρόφηση των πόρων εξελίσσονται ομαλά και με αποτελεσματικότητα.

Σημειώνεται ότι το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση, που έχει υπάρξει στην περιοχή, με ύψος δεσμεύσεων 1,44 δισ. ευρώ και η πορεία υλοποίησής του είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο υλοποίησης όλων των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας και έχει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι εννέα νέες προσκλήσεις για έργα και δράσεις στην Κεντρική Μακεδονία, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, ύψους 107,25 εκ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων τον Αύγουστο του 2026.

Όπως τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία της η κ. Αηδονά, που προήδρευσε της συνεδρίασης, «η πρόοδος του Προγράμματος είναι εξαιρετική. Οι εντάξεις των πράξεων έχουν φθάσει σε 1,35 δισ. ευρώ, ενώ οι συμβάσεις στα 800 εκ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το σύνολο σχεδόν των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί σε ενταγμένες πράξεις και ότι το 56% των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί και σε συμβάσεις υλοποίησης. Καταγράφεται άρα με σιγουριά ότι το Πρόγραμμα στα επόμενα τρία χρόνια, θα υλοποιηθεί στο σύνολό του».

Αποτιμώντας τα οφέλη που ήδη προέκυψαν για τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας (ενταγμένες πράξεις), η κ. Αηδονά ανακοίνωσε τα εξής στοιχεία:

• 556 επιχειρήσεις υποστηρίζονται χρηματοδοτικά,

• 180 επιχειρήσεις υποστηρίζονται για συνεργασία με ερευνητικούς φορείς,

• 1.050 κατοικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά,

• 360.000 τ.μ. δημοσίων κτιρίων αναβαθμίζονται ενεργειακά,

• 86 χιλιόμετρα θωρακίζονται από πλημμυρικούς κινδύνους,

• 179.000 εκπαιδευόμενοι επωφελούνται από εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις,

• 1.882.000 ασθενείς επωφελούνται από εκσυγχρονισμένες υγειονομικές εγκαταστάσεις,

• 49.894 παιδιά ωφελούνται από την ένταξη τους σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης,

• 107.774 άτομα ωφελούνται από την συνέχιση των κοινωνικών δομών,

• 3.069 παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αγγελική Ωραιοπούλου, η εξειδίκευση του προγράμματος είναι σήμερα στο 98,4%, οι προσκλήσεις έχουν ανέλθει στο 119,6% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι εντάξεις έργων καλύπτουν το 94,3% του προϋπολογισμού, τα συμβασιοποιημένα έργα καλύπτουν το 55,6% και οι πληρωμές ανήλθαν στο 31,3%.

Οι νέες προσκλήσεις

Το στέλεχος της Μονάδας Α2 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων Χριστίνα Εδιππίδη ανακοίνωσε τις εννέα νέες προσκλήσεις που προγραμματίστηκαν να εκδοθούν και αφορούν:

1.Ενεργειακές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης: 15 εκ. ευρώ.

2.Έργα υποδομών και επενδύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση, εξοικονόμηση και ασφαλή χρήση των υδάτων, τη διασφάλιση της επάρκειας και την ανάκαμψη του κύκλου νερού: 30 εκ. ευρώ.

3.Ανάπτυξη σύγχρονων, ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικών μονάδων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 25 εκ. ευρώ.

4.Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027: 14,2 εκ. ευρώ.

5.Προμήθεια οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού: 10 εκ. ευρώ.

6.ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές – Ενοποιημένο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΕΚΕΚ) Θεσσαλονίκης: 6,75 εκ. ευρώ.

7.Οικολογικές / Πράσινες διαδρομές / Μονοπάτια που συνδέουν τον αστικό χώρο με οικότοπους και συστήματα του περιαστικού μέσα από ήπιες παρεμβάσεις και δραστηριότητες: 0,8 εκ. ευρώ.

8.Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων: 0,5 εκ. ευρώ.

9.Προώθηση της Κοινωνικής Κατοικίας στο πλαίσιο εφαρμογής της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης: 5 εκ. ευρώ.