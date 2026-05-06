Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στα Τενάγη Φιλίππων

Με αντικείμενο τα ζητήματα που αφορούν τα Τενάγη Φιλίππων και ιδίως την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και τη στήριξη των παραγωγών της περιοχής, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύσκεψη με τους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό και Αθανάσιο Καββαδά.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Βουλευτές Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Πασχαλίδης, Μακάριος Λαζαρίδης, Αγγελική Δεληκάρη, ο Βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιος Νικολαΐδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, Μιχαήλ Μουρβετίδης, ο Αντιδήμαρχος Καβάλας, Απόστολος Μουμτσάκης, ο πρώην Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, Λεωνίδας Καστανάς, ο Πρόεδρος της Αγροτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, Ιωακείμ Παπαθανασίου, ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ, Τρύφωνας Αράπογλου και ο Προϊστάμενος του τμήματος αξιοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων και μηχανικού εξοπλισμού του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Τίγκας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή των Τεναγών Φιλίππων, όπου σημαντικές εκτάσεις παραμένουν πλημμυρισμένες, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η καλλιέργεια της γης. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για περίπου 38.000 στρέμματα που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν παραγωγικά, ενώ τίθενται και ζητήματα ως προς τη δυνατότητα αποζημίωσης των παραγωγών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συγκρότησης ενός αποτελεσματικού σχήματος διαχείρισης, το οποίο θα μπορεί να συντονίζει τις αναγκαίες παρεμβάσεις και να αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο τα προβλήματα της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας οργανισμού ή φορέα διαχείρισης που θα συγκεντρώνει υπό την αιγίδα του τους τέσσερις ΤΟΕΒ Δράμας και Καβάλας, καθώς και η ανάγκη συνολικής διαχείρισης του τυρφώνα των Τεναγών.

Για την προώθηση των σχετικών ζητημάτων συμφωνήθηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας, με συντονιστή τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, ώστε να εξεταστούν οι θεσμικές, τεχνικές και διοικητικές παράμετροι της προτεινόμενης λύσης και να διαμορφωθεί συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών.

Στη σύσκεψη τέθηκε επίσης το ζήτημα των νέων αγροτών που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα και, λόγω της αδυναμίας καλλιέργειας των πλημμυρισμένων εκτάσεων, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων και δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τα οικολογικά σχήματα. Συζητήθηκε ακόμη η ανάγκη να εξεταστούν οι δυνατότητες στήριξης των παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων όσων δηλώνουν αγρανάπαυση λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη συντονισμένης δράσης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους αρμόδιους οργανισμούς και τους εκπροσώπους των παραγωγών.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να υπάρξει μια ρεαλιστική, λειτουργική και θεσμικά ασφαλής λύση για τη διαχείριση των Τεναγών Φιλίππων, ώστε να προστατευθεί η αγροτική παραγωγή, να στηριχθούν οι παραγωγοί και να διασφαλιστεί η βιώσιμη αξιοποίηση μιας περιοχής με ιδιαίτερη σημασία για τον πρωτογενή τομέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.