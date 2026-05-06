Σύλληψη κατάσχεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δοχείων υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών

Συνελήφθη τη Δευτέρα 4-5-2026, στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο μετά ρυμουλκούμενου, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-170- συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και

-16- δοχεία υγρού ενισχυτικού ανάπτυξης φυτών,

για τα οποία ο συλληφθείς δεν έφερε συνοδευτικά έγγραφα εκτελωνισμού.

Επιπλέον κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.