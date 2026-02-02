Βούλιαξαν Πάτμος και Λειψοί από βροχοπτώσεις και αυξημένη στάθμη της θάλασσας

Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε το φαινόμενο που σημειώθηκε χθες στους Λειψούς ο Δήμαρχος του νησιού, Φώτης Μάγγος, μιλώντας στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου. Όπως ανέφερε,ο συνδυασμός έντονης βροχόπτωσης με την παλίρροια, σε μια περίοδο που η στάθμη της θάλασσας είναι αυξημένη, δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους για τις παραλιακές κατοικίες.

«Αν δεν ληφθούν άμεσα μετρά, τα παραλιακά σπίτια απειλούνται», τόνισε ο Δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι, «ευτυχώς δεν καταγράφηκαν ζημιές σε περιουσίες ή υποδομές, πάρα μόνο μια κατολίσθηση τοιχίου από ιδιωτικό χώρο».

Ο κ. Μάγγος αποκάλυψε ότι διαθέτει ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιμετώπιση της ανόδου στάθμης της θάλασσας ,έργο που –εφόσον υλοποιηθεί-θα θωρακίσει οριστικά της παραλιακές περιοχές του νησιού .Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και όπως ανέφερε ο Δήμος έχει εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ωστόσο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτε μέσω ΕΣΠΑ, ούτε από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

«Το κράτος χρηματοδοτεί τις μελέτες, αλλά όχι την ολοκλήρωση των έργων. Παρ’ όλα αυτά ,πιστεύω ότι θα βρεθεί τρόπος να ενταχθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Λειψών ανέφερε επίσης, ότι με τις φωτογραφίες από το χθεσινό φαινόμενο θα απευθυνθεί στον αρμόδιο υπουργό, προκειμένου να αναδειχθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Παρόμοια φαινόμενα, καταγράφηκαν και στην Πάτμο, όπου ο συνδυασμός αυξημένης στάθμης της θάλασσας και εντόνων βροχοπτώσεων δημιουργήθηκαν προβλήματα κυρίως στη Σκάλα και στον Κάμπο. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ν.Αιγαίου ο δημοσιογράφος και πρώην προϊστάμενος της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου Αριστείδης Μιαούλης, το λιμάνι παρουσίασε εικόνα πλημμύρας, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για χρόνιο ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με τη στάθμη της θάλασσας και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή.

