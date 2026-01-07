Ροδόπη: Απαγορεύτηκε η διέλευση από επτά “ιρλανδικές διαβάσεις”

Μεγάλα ύψη βροχής έχουν σημειωθεί στη Ροδόπη από τα ξημερώματα.

Αποτέλεσμα είναι να έχουν συγκεντρωθεί νερά σε σημεία με προβληματική απορροή, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Αυξημένους όγκους νερού κατεβάζουν οι χείμαρροι της περιοχής, με συνέπεια να έχουν «φουσκώσει» οι ιρλανδικές διαβάσεις του επαρχιακού δικτύου.

Ως εκ τούτου, και προκειμένου να αποφευχθούν παρασύρσεις οχημάτων, η τροχαία, σε συνέργεια με την αντιπεριφέρεια Ροδόπης και την πολιτική προστασία, έχει προβεί σε απαγόρευση της διέλευσης επτά ιρλανδικών διαβάσεων και συγκεκριμένα των: Αρριανών, Γρατινής, Ηφαίστου, Κοσμίου, Μεσοχωρίου, Αγίας Μαρίνας Ιμέρου και Μωσαϊκού.

Σε επιφυλακή, δε, βρίσκονται οι αρχές, στον οικισμό Μελέτης, καθώς έχει σημειωθεί υπερχείλιση του ποταμού του Βοσβόζη, χωρίς πάντως προς ώρας να υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων εντός του οικισμού, και σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι τις τελευταίες αρκετές ώρες έχει σταματήσει να βρέχει.

