Γαύδος: H στιγμή που ορμητικά κύματα χτυπούν σαν τσουνάμι ιστιοπλοϊκό και το «σηκώνουν» από την στεριά (βίντεο)

21/01/2026
Στις εικόνες που εξασφάλισε το ΕΡΤnews αποτυπώνεται καρέ – καρέ η πρωτοφανής δύναμη των κυμάτων που «σηκώνουν» ένα ιστιοπλοϊκό -15 μέτρων- που βρίσκεται στην προβλήτα δεμένο σε τάκους, στο λιμάνι της Γαύδου. Η δύναμη του αέρα είναι τόσο μεγάλη που βρέθηκε σε κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex.

Νωρίτερα, όπως μεταδίδει η Ευτυχία Πενταράκη, τα ορμητικά κύματα παρέσυραν μια βάρκα μεταναστών, η οποία σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια που μένουν οι μετανάστες.

