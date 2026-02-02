Περισσότερους από 300 παραγωγούς φιλοξενεί η 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Στα εγκαίνια της 12ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The B2B Fine Food Exhibition παρέστη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στον χαιρετισμό του, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ΕΞΠΟΤΡΟΦ ως θεσμού για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, επισημαίνοντας ότι η έκθεση έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης παραγωγών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως σημείωσε, η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί περισσότερους από 300 παραγωγούς ποιοτικών προϊόντων και συνοδεύεται από πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων, εργαστηρίων, δράσεων γευσιγνωσίας και βραβεύσεων, με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και τη διευκόλυνση της δικτύωσης και των συνεργασιών.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στη δυναμική του κλάδου των τροφίμων και ποτών, τονίζοντας ότι τα ελληνικά προϊόντα και η μεσογειακή διατροφή απολαμβάνουν διεθνή αναγνώριση και συνδέονται άμεσα με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων αυτών βασίζεται στην ποιότητα, την πιστοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια και τον σεβασμό στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο μόχθο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας προϋποθέτει συντονισμένη λειτουργία σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή έως τη μεταποίηση, τη διανομή, την εστίαση, τον τουρισμό και τις εξαγωγές.

Επίσης τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις προοπτικές του κλάδου, διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο που ενισχύει την ποιότητα, προωθεί την εξωστρέφεια και ενθαρρύνει τις συνέργειες, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες και υπογράμμισε ότι η ποιότητα, η συνεργασία και η εξωστρέφεια αποτελούν βασικούς άξονες για την περαιτέρω ενίσχυση της αξίας των ελληνικών προϊόντων.