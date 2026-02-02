ΕΛΛΑΔΑ

Σε εταιρεία με φυτοχώματα και όχι στη «Βιολάντα», η επίθεση του Ρουβίκωνα – Η ανακοίνωση της Οργάνωσης

Η εταιρεία που «πλήρωσε τα σπασμένα» απάντησε κάτω από την ανάρτηση του Ρουβίκωνα - «Λάθος επιχείρηση χτυπήσατε»
02/02/2026
Σε άλλη επιχείρηση… εκ παραδρομής φαίνεται πως έγινε η παρέμβαση του Ρουβίκωνα τα ξημερώματα της Δευτέρας και όχι στη «Βιολάντα», όπως γνωστοποίησε η εταιρεία που «πλήρωσε τα σπασμένα» σε σχόλιο κάτω από ανάρτηση της συλλογικότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρουβίκωνας με πρωινή ανάρτησή του ισχυρίστηκε πως πραγματοποίησε παρέμβαση με βαριοπούλες στα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα», στις Αχαρνές, για το εργατικό δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία με θύματα πέντε γυναίκες. Σε βίντεο που δημοσίευσαν, μέλη φαίνεται να πηδούν τα κάγκελα, να κινούνται προς το πρώτο κτίριο θεωρώντας πως είναι η «Βιολάντα», όμως, όπως αποκαλύφθηκε έβαλαν λάθος στόχο και, πιο συγκεκριμένα, επιχείρηση που εμπορεύεται φυτοχώμα. Στην ανάρτηση απάντησε η εταιρεία λέγοντας «Λάθος επιχείρηση χτυπήσατε». Σημειώνεται πως η «Βιολάντα» στεγάζεται ακριβώς πίσω από τα εν λόγω γραφεία.

βιολάνταΡουβίκωνας