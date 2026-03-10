Πτώση 15% στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τέλος του πολέμου

Η αγορά ενέργειας κατέγραψε θεαματική υποχώρηση σήμερα, με την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου να διολισθαίνει κατά περίπου 15%. Η κίνηση αυτή ακολούθησε το γενικότερο πτωτικό ρεύμα των τιμών του πετρελαίου, ως άμεση απόρροια των καθησυχαστικών τοποθετήσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, με μια απρόσμενη παρέμβαση στο τέλος της χθεσινής ημέρας, διαβεβαίωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος της, γεγονός που εκτονώνει τις ανησυχίες για τη διεθνή τροφοδοσία.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των συναλλαγών στις 09:00, το ολλανδικό TTF (που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την Ευρώπη) σημείωσε πτώση 14,61%, με το κόστος να υποχωρεί στα 48,21 ευρώ ανά μεγαβατώρα (περίπου 577 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα), υποχωρώντας αισθητά από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας, η οποία βρισκόταν στα 675,1 δολάρια.

Η στροφή αυτή της αγοράς βασίστηκε εξ ολοκλήρου στην προσδοκία ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα», απομακρύνοντας το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης.

Πηγή: ertnews.gr