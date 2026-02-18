Ακτινίδιο: Ραγδαία ανάπτυξη, νέες προκλήσεις και προβληματισμοί για το μέλλον

Tα θερμόμετρα στις καλλιέργειες ακτινιδίου επισκέπτονται τακτικά οι παραγωγοί, προκειμένου να καταγράψουν τις ώρες ψύχους, μια απαραίτητη προϋπόθεση ώστε τα φυτά να ολοκληρώσουν τον λήθαργο, που απαιτείται για την ομαλή εξέλιξη της παραγωγής. Την ίδια ώρα, η αυξημένη ζήτηση του προϊόντος από τις αγορές του εξωτερικού ενισχύει το ενδιαφέρον των αγροτών για νέες φυτεύσεις, δημιουργώντας δυναμικές αλλά και σοβαρές προκλήσεις για τον κλάδο.

Σύμφωνα με πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, η εγχώρια παραγωγή ακτινιδίου ενδέχεται να διπλασιαστεί τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρακτικά, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες ανάγκες για φυτά, τις οποίες οι φυτωριούχοι δυσκολεύονται να καλύψουν την τρέχουσα περίοδο. Ο βασικότερος κίνδυνος, που ελλοχεύει, αφορά την ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού, ιδιαίτερα του εισαγόμενου, καθώς η πιθανότητα εισαγωγής ασθενειών παραμένει υπαρκτή, όπως έχει δείξει και το παράδειγμα της Ιταλίας.

«Πρόβλημα και με τα… αλυσοπρίονα»

Ο Άγγελος Ξυλογιάννης επισημαίνει ότι, πέρα από την έλλειψη πολλαπλασιαστικού υλικού, «έχουμε πρόβλημα και με τα αλυσοπρίονα», λέγοντας -χαριτολογώντας- ότι κόβονται πορτοκαλιές και άλλα δέντρα, για να δώσουν τη θέση τους στο ακτινίδιο. Όπως τονίζει, «το επόμενο διάστημα θα προκύψουν σοβαρά ζητήματα, αν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση, κυρίως σε ό,τι αφορά τους ψυκτικούς χώρους, τα συσκευαστήρια, τους ελέγχους στο εισαγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό και την έλλειψη εργατών γης».

Αναφερόμενος στις ποικιλίες, εκτιμά ότι το κίτρινο ακτινίδιο κερδίζει διαρκώς έδαφος στην παραγωγή, δημιουργεί όμως μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά. Για τη χρονιά που πέρασε, υποστηρίζει ότι οι τιμές κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τα βιολογικά να φτάνουν το 1,30 ευρώ το κιλό στο χωράφι και τα συμβατικά να κυμαίνονται από 1,10 έως 1,15 ευρώ το κιλό.

Φθιώτιδα: Οι νέοι απουσιάζουν από την ύπαιθρο

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με τον Βασίλη Μουστερή, παραγωγό και γεωπόνο από τη Μάκρη. Όπως αναφέρει, η δυναμική του ακτινιδίου στις αγορές δεν καταφέρνει να προσελκύσει τους νέους, που έχουν εγκαταλείψει την περιοχή.

«Η απουσία τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο αγροτικός πληθυσμός είναι γερασμένος, και η επιστροφή των νέων θεωρείται αναγκαία για τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας, η οποία μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπές εισόδημα».

Πιερία: Νέες φυτεύσεις και προσοχή στις ποικιλίες

Στην Πιερία, ο Διονύσης Φωλιάς, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καρίτσας, αναφέρει ότι οι ώρες ψύχους έχουν καλυφθεί σε ποσοστό περίπου 70%, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνέχεια. Τονίζει πως η ακτινίδιά έχει υψηλές απαιτήσεις σε νερό, αλλά τα διαθέσιμα αποθέματα δείχνουν ότι η περιοχή δεν θα αντιμετωπίσει άμεσα προβλήματα.

Αναφερόμενος σε γενικότερα ζητήματα της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, είπε ότι «οι στρεμματικές αποδόσεις κυμάνθηκαν από 3 έως 3,5 τόνους, με τιμές πώλησης που έφτασαν το 1,05 ευρώ το κιλό μεσοσταθμικά, ανάλογα με την ποιότητα». Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην προσεκτική επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού για τις νέες ποικιλίες.

Ξάνθη: Επιμένουν στο πράσινο ακτινίδιο

Στην Ξάνθη, σύμφωνα με τον Χρήστο Κούτρα, παραγωγό ακτινιδιών, το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια παραμένει έντονο, με τους περισσότερους παραγωγούς να επιλέγουν το πράσινο ακτινίδιο έναντι του κίτρινου. Ωστόσο, η έλλειψη εργατών γης και το αυξημένο κόστος παραγωγής αποτελούν σοβαρά εμπόδια.

«Παρά τις δυσκολίες, το ακτινίδιο παραμένει μια δυναμική καλλιέργεια, που με σωστή διαχείριση μπορεί να διασφαλίσει σταθερό εισόδημα για τους παραγωγούς».