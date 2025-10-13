Ρέθυμνο: 160.000 ευρώ για καθαρισμούς ποταμών και ρεμάτων

Εγκρίθηκε πίστωση 160.000€ για καθαρισμούς ποταμών και ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και η κατακύρωση της σύμβασης για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Ατσιποπούλου» από την Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Το έργο, που θα δημοπρατηθεί το προσεχές διάστημα, αφορά στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητές της. Ενδεικτικά, εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της Υπηρεσίας περιλαμβάνουν απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, τεμαχισμός και απομάκρυνση των ξεριζωμένων δέντρων που βρίσκονται εντός κοίτης ή στα πρανή των ρεμάτων, καθαρισμός οχετών.

Επίσης, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε το πρακτικό κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Ατσιποπούλου», προϋπολογισμού 250.000€ με ΦΠΑ.

Η Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Με την έγκριση της πίστωσης για το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων, ύψους 160.000 ευρώ, προχωρούμε σε παρεμβάσεις ουσίας που στοχεύουν στην πρόληψη κινδύνων και στην προστασία των πολιτών, των καλλιεργειών και των περιουσιών τους.

Παράλληλα, με την έγκριση της κατακύρωσης του έργου “Αγροτική Οδοποιία Ατσιποπούλου” προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, συνεχίζουμε την προσπάθεια ενίσχυσης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου, στηρίζοντας έμπρακτα την καθημερινότητα των αγροτών και την πρόσβαση στις παραγωγικές δραστηριότητες.

Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών και η αποτελεσματική θωράκιση της Π.Ε. Ρεθύμνης απέναντι στις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και με επίκεντρο τον άνθρωπο».