Ρομπότ στην υπηρεσία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ήπειρο

Με τη συμμετοχή του ρομπότ «Pepper» και με στόχο την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης ξεκίνησε πρόσφατα ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε σχολεία της Ηπείρου.

Η αρχή για το πρόγραμμα έγινε στην Άρτα και συγκεκριμένα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, όπου βρέθηκε την Πέμπτη (6/11) ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ηπείρου, σε συνεργασία με την εταιρεία ORTEM HELLAS AE.

Μέσα από τις παρουσιάσεις, το εκπαιδευτικό υλικό και τη συμμετοχή του ρομπότ Pepper, οι μαθητές γνωρίζουν με σύγχρονο και βιωματικό τρόπο την αξία της ανακύκλωσης, της σωστής διαχείρισης απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. «Η δράση στοχεύει να καλλιεργήσει από μικρή ηλικία περιβαλλοντική συνείδηση και υπευθυνότητα απέναντι στους φυσικούς πόρους, με σύγχρονες μεθόδους μάθησης. Τα παιδιά θα μάθουν για τον κύκλο ζωής των υλικών, τη σημασία της καθημερινής συμμετοχής στην ανακύκλωση και θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία αλληλεπίδρασης με ρομπότ», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων.

Για τον ΦΟΔΣΑ Ηπείρου, η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τους μικρούς πολίτες. «Η γνώση και η ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακύκλωση αποτελούν επένδυση στις επόμενες γενιές. Μέσα από τη συνεργασία με την ORTEM HELLAS και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων εκπαιδευτικής ρομποτικής, τα παιδιά εμπνέονται, κινητοποιούνται και αντιλαμβάνονται ότι η αλλαγή ξεκινά από τα δικά τους χέρια», προσθέτουν οι αρμόδιοι φορείς.

Το πρώτο βήμα ενός μακροχρόνιου προγράμματος

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός μακροχρόνιου προγράμματος, που θα συνεχιστεί και τα έτη 2026 και 2027, με στόχο τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και τη συνεχή ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης στα σχολεία της Ηπείρου.