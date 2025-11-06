Ξάνθη: Βρέθηκε η «χρυσή τομή» για βιώσιμη υδροδότηση από τις πηγές Στρατώνων Παραδείσου

Στη λύση ενός «γόρδιου δεσμού», που ταλαιπωρούσε για δεκαετίες τον Δήμο Ξάνθης, προχώρησε προσφάτως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, χορηγώντας στη ΔΕΥΑ Ξάνθης την άδεια χρήσης των νερών των πηγών Στρατώνων Παραδείσου Καβάλας, από τις οποίες υδροδοτείται περίπου το 60% της πόλης της Ξάνθης και των γύρω οικισμών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη λήψη της σχετικής άδειας, παύει να ισχύει η αρχική σύμβαση του 1982 μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της τότε Κοινότητας Παραδείσου, δίδεται οριστική λύση σχετικά με την εξαιρετικά δυσμενή συμφωνία-πλαίσιο του 2019 μεταξύ ΔΕΥΑ Ξάνθης και ΔΕΥΑ Νέστου και ο Δήμος Ξάνθης καθίσταται αποκλειστικός διαχειριστής των έργων αξιοποίησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων των πηγών Στρατώνων Παραδείσου, κατά το τμήμα που αφορά

τον δήμο.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ότι διασφαλίζει την αδιάλειπτη και οικονομικά βιώσιμη υδροδότηση όχι μόνο του αστικού ιστού της Ξάνθης, αλλά και των συνοικισμών Εκτενεπόλ, Καλλιθέας, Νέας και Παλιάς Χρύσας, καθώς και των οικισμών Εύμοιρο, Νέα και Παλαιά Μορσίνη.

«Κλείνει οριστικά ένα ανοιχτό ζήτημα, που απασχολούσε τη ΔΕΥΑ Ξάνθης και τον δήμο μας για δεκαετίες. Η επιχείρηση αποκτά πλέον τον πλήρη έλεγχο των πηγών που τροφοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος της Ξάνθης, διασφαλίζοντας σταθερή, ποιοτική και οικονομικά βιώσιμη υδροδότηση για όλους τους δημότες. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού, που σηματοδοτεί τη μετάβαση της ΔΕΥΑΞ σε μια νέα εποχή αποτελεσματικότητας και σταδιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών της προς τους πολίτες», δήλωσε ο δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός.

Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, η εξασφάλιση της άδειας χρήσης σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού για τη ΔΕΥΑ Ξάνθης, με προτεραιότητα τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της περιοχής. Στόχος είναι ένα δίκτυο πιο αποδοτικό και αξιόπιστο, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης και των πολιτών.